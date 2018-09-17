Компания выступает социальным партнёром регионального министерства образования и науки, по инициативе которого на протяжении многих лет мальчишкам и девчонкам, впервые севшим за школьные парты, устраивают красивый и весёлый праздник – представление в Государственном цирке республики.
В этом году 15 представлений посетили больше 21 тысячи первоклассников.
– Программа, которую традиционно составляет Российская государственная цирковая компания, очень легкая, воздушная и динамичная, – уточнил директор цирка Удмуртии Андрей Лещинский. – Она длится чуть больше часа, перед малышами выступают артисты из других городов, в основном из Москвы. Есть животные, великолепная клоунада и лазерное шоу. Открывает представление наша детская цирковая студия. Особый момент в программе – это, конечно, когда в финале детишкам дарят мороженое. «КОМОС ГРУПП», как всегда, на высоте.
Вручение пломбира и правда невероятно трогательное завершение шоу. С каждым годом количество лакомства, которое раздаёт «КОМОС ГРУПП» детям, увеличивается. Если в первый год проведения акции было выделено 23 тысячи штук мороженого, в 2017–м – 24 тысячи, то в этом году компания раздала больше 26 тысяч порций мороженого «Топтыжка».
Забавного медвежонка, изображённого на упаковке, дети Удмуртии любят и знают. Молоко и молочные коктейли, творожные пасты, сырки, фруктовые йогурты и мороженое малыши уплетают за обе щёки!
В том, что продукция бренда «Топтыжка» пользуется популярностью у детей, не сомневается и учитель начальных классов ижевской школы № 91 Ольга Лебедева, которая вместе со своим 1«а» пришла на цирковое шоу.
– Каждое утро ученики нашей школы получают молоко «Топтыжка». Оно им очень нравится. Дети обрадовались, узнав, что после представления им раздадут мороженое. Сегодня у них настоящий праздник: чудесное шоу, вкусное лакомство – лучшего подарка не придумать. Дети в восторге! Спасибо агрохолдингу «КОМОС ГРУПП» за благотворительную акцию.
Праздник действительно получился великолепным. После представления в глазах ребятни читались неподдельная радость и восторг. Доедая любимое лакомство, они весело щебетали: кто о смешных клоунах, кто о милых собачках и обезьянках, а кто–то с восхищением вспоминал, как здорово выступали акробаты и гимнасты. Впереди у первоклашек – непростой учебный год, когда им предстоит узнать много нового и интересно. Можно не сомневаться, что со вкусной продукцией «КОМОС ГРУПП» путешествие в страну знаний будет лёгким и увлекательным.
Кстати
В рамках акции «Первоклассное мороженое» более 14 тысяч пермских первоклассников получили на школьной линейке купон на порцию бесплатного мороженого «Топтыжка» в вафельном стаканчике. Обменять его на вкусное и полезное лакомство ребята смогут с 1 по 16 сентября 2018 года в любом из мест продаж мороженого на территории Центрального парка развлечений им. Горького в Перми.
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