Главная » Общество » Сладкая радость в подарок от «Топтыжки». В Удмуртии в третий раз прошла благотворительная акция «Первоклассное мороженое»

Сладкая радость в подарок от «Топтыжки». В Удмуртии в третий раз прошла благотворительная акция «Первоклассное мороженое»

15 сентября
0

Сладкая радость в подарок от «Топтыжки» В Удмуртии в третий раз прошла благотворительная акция «Первоклассное мороженое»

%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b5 %d0%b2 %d1%86%d0%b8%d1%80%d0%ba%d0%b5 Сладкая радость в подарок от «Топтыжки». В Удмуртии в третий раз прошла благотворительная акция «Первоклассное мороженое»

Компания выступает социальным партнёром регионального министерства образования и науки, по инициативе которого на протяжении многих лет мальчишкам и девчонкам, впервые севшим за школьные парты, устраивают красивый и весёлый праздник – представление в Государственном цирке республики.

В этом году 15 представлений посетили больше 21 тысячи первоклассников.

– Программа, которую традиционно составляет Российская государственная цирковая компания, очень легкая, воздушная и динамичная, – уточнил директор цирка Удмуртии Андрей Лещинский. – Она длится чуть больше часа, перед малышами выступают артисты из других городов, в основном из Москвы. Есть животные, великолепная клоунада и лазерное шоу. Открывает представление наша детская цирковая студия. Особый момент в программе – это, конечно, когда в финале детишкам дарят мороженое. «КОМОС ГРУПП», как всегда, на высоте.

Вручение пломбира и правда невероятно трогательное завершение шоу. С каждым годом количество лакомства, которое раздаёт «КОМОС ГРУПП» детям, увеличивается. Если в первый год проведения акции было выделено 23 тысячи штук мороженого, в 2017–м – 24 тысячи, то в этом году компания раздала больше 26 тысяч порций мороженого «Топтыжка».

Забавного медвежонка, изображённого на упаковке, дети Удмуртии любят и знают. Молоко и молочные коктейли, творожные пасты, сырки, фруктовые йогурты и мороженое малыши уплетают за обе щёки!

В том, что продукция бренда «Топтыжка» пользуется популярностью у детей, не сомневается и учитель начальных классов ижевской школы № 91 Ольга Лебедева, которая вместе со своим 1«а» пришла на цирковое шоу.

– Каждое утро ученики нашей школы получают молоко «Топтыжка». Оно им очень нравится. Дети обрадовались, узнав, что после представления им раздадут мороженое. Сегодня у них настоящий праздник: чудесное шоу, вкусное лакомство – лучшего подарка не придумать. Дети в восторге! Спасибо агрохолдингу «КОМОС ГРУПП» за благотворительную акцию.

Праздник действительно получился великолепным. После представления в глазах ребятни читались неподдельная радость и восторг. Доедая любимое лакомство, они весело щебетали: кто о смешных клоунах, кто о милых собачках и обезьянках, а кто–то с восхищением вспоминал, как здорово выступали акробаты и гимнасты. Впереди у первоклашек – непростой учебный год, когда им предстоит узнать много нового и интересно. Можно не сомневаться, что со вкусной продукцией «КОМОС ГРУПП» путешествие в страну знаний будет лёгким и увлекательным.

Кстати

В рамках акции «Первоклассное мороженое» более 14 тысяч пермских первоклассников получили на школьной линейке купон на порцию бесплатного мороженого «Топтыжка» в вафельном стаканчике. Обменять его на вкусное и полезное лакомство ребята смогут с 1 по 16 сентября 2018 года в любом из мест продаж мороженого на территории Центрального парка развлечений им. Горького в Перми.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

Улицы Колосковая, Архитектора Берша и Цветочная – какие еще улицы будут отремонтированы в Ижевске следующем году?
17 сентября
**В столице подведены итоги народного голосования за объекты ремонта 2019 года в рамках проекта «Безо...
Ижевск – оружейная столица России. Мероприятия, посвященные Дню оружейника России, стартуют 18 сентября
17 сентября
**Об этом сегодня на аппаратном совещании в Резиденции Главы региона доложил первый заместитель Предс...
Главный хранитель семейного очага. Памяти Любови Ивановны Блиновой
17 сентября
**Наши дома были параллельны друг другу. Пройти проулок, и на той же улице Маяковского – обыкновенная...
В Удмуртии встречают осень с новыми смартфонами
17 сентября
**Жители Большого Урала покупают смартфоны с поддержкой быстрого интернета. Две третьих всех реализов...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо