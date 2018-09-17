Улицы Колосковая, Архитектора Берша и Цветочная – какие еще улицы будут отремонтированы в Ижевске следующем году? **В столице подведены итоги народного голосования за объекты ремонта 2019 года в рамках проекта «Безо...

Ижевск – оружейная столица России. Мероприятия, посвященные Дню оружейника России, стартуют 18 сентября **Об этом сегодня на аппаратном совещании в Резиденции Главы региона доложил первый заместитель Предс...

Главный хранитель семейного очага. Памяти Любови Ивановны Блиновой **Наши дома были параллельны друг другу. Пройти проулок, и на той же улице Маяковского – обыкновенная...