Высшая категория надежности. ООО «Можгасыр» в очередной раз доказало свое превосходство Продукцию ООО «Можгасыр» хорошо знают в Удмуртии и за ее пределами. Производя продукцию уже больше 80...

Заработали на «добавку». Удмуртии пообещали дополнительные средства на ремонт дорог В последних числах октября в Удмуртии был сдан последний дорожный объект, отремонтированный в рамках ...

Глава Удмуртии принял участие в совещании по вопросам реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» **Глава Удмуртии Александр Бречалов 6 декабря находился в рабочей поездке в Москве, где в рамках меро...