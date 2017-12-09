Внимание Президента России
Прибыл на съезд и лично поздравил железнодорожников Президент России Владимир Путин. В своем выступлении он кратко подвел итог прежнего развития отрасли и высоко оценил перспективы ОАО «Российские железные дороги». Он отметил рост производительности труда, поставил задачу шире использовать цифровые технологии отечественного производства. Перед тем как приехать на съезд, Владимир Путин посетил депо на станции «Киевская» и побеседовал с рабочими. Это одно из новых депо для скоростных поездов. Не знаю, обратили ли вы по телетрансляции внимание на чистоту в этом депо. Там яркие полы, как на теннисных кортах. Группу журналистов накануне привозили в другое депо на станции «Подмосковная», где проходят обслуживание скоростные электропоезда «Ласточка».
Там такие же яркие полы, тоже очень чисто и просторно. «Ласточки» эксплуатируются на Московском центральном кольце (МЦК). Это городской проект, и руководству «РЖД» очень бы хотелось, чтобы и у других регионов были такие же возможности, как у правительства Москвы в реализации партнерства с железнодорожниками. Это действующая модель интеграции пригородного и городского транспорта. С платформ МЦК можно переходить в метро и к остановкам наземного городского транспорта. «Ласточки» нацелены на то, чтобы четко выдерживать интервал движения. Сейчас по МЦК перевозят в среднем по 410 тысяч пассажиров в день. Примерно полкольца мне удалось проехать на «Ласточке», а далее наш журналистский маршрут пролегал на заказном автобусе. Конечно, движение по рельсам было гораздо быстрее, чем по запруженным улицам Москвы на автобусе. Теперь я могу сказать, что ездил на «Ласточке» с крейсерской скоростью, а вот на «Сапсане» доводилось передвигаться только с пешеходной скоростью 8 километров в час (из депо до вокзала).
Отрасль развивается
К съезду в компании «РЖД» подвели итоги деятельности в 2012-2016 годах. Председатель Совета директоров ОАО «РЖД» Аркадий Дворкович огласил на съезде приветствие Председателя Правительства России Дмитрия Медведева. Железная дорога обеспечивает 87 процентов грузоперевозок в стране. Система устремлена на развитие Тихоокеанского региона. И в то же время есть цель – строить дороги за рубежом. Удобство и безопасность для пассажиров – это основа для выигрыша конкуренции в пассажирских перевозках. Затраты на безопасность окупятся сторицей, - уверен Аркадий Дворкович.
Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров подчеркнул, что IТ-технологии стремительно становятся привычным явлением. Новые поезда до Берлина, Ниццы, Парижа и Хельсинки стали популярными. Более 2,5 триллиона рублей инвестировано в основные фонды «РЖД» за истекший период. Железная дорога стала основным перевозчиком пассажиров на таких масштабных событиях, как саммит АТЭС, Всемирная универсиада в Казани, Олимпиада в Сочи, Кубок Конфедерации по футболу. Нет сомнений, что и перевозки зрителей на чемпионате мира по футболу 2018 года будут обеспечены в лучшем виде. Такие современные поезда, как «Сапсан», «Стриж», «Ласточка», «Аллегро» стали именами нарицательными.
Для Удмуртии немаловажно, что на скоростных поездах стоят комплексные локомотивные устройства безопасности, производящиеся на Ижевском радиозаводе. Помнят в «РЖД» и про автомотрису, которую мог бы производить Камбарский машиностроительный завод. Однако автомотриса до сих пор не прошла сертификацию.
Магистраль и регионы
Масштабными стройками в России станут Северный широтный ход, транспортный переход на Сахалин (очень важно, что эти стройки ОАО «РЖД» намерено провести за счет собственных средств и привлечения кредитных ресурсов). До 2025 года в развитие отрасли будет вложено 7,5 триллиона рублей.
Неоднократно речь на съезде шла о проекте высокоскоростной магистрали «Евразия». Она свяжет Китай через Казахстан и Россию с европейскими государствами и позволит намного быстрее перевозить грузы и пассажиров. Предполагается, что скорость поездов там будет 400 километров в час. Для сравнения первый заместитель гендиректора «РЖД» Александр Мишарин привел пример дороги Пекин – Шанхай, где сейчас поезда идут со скоростью 350 километров в час, а на некоторых участках достигают 400. То есть для специалистов такие скорости не выглядят фантастичными. С 2018 года начнется строительство участка Москва – Казань (по проекту за год должно быть освоено 15 миллиардов рублей). Новая дорога пройдет от Нижнего Новгорода через Чебоксары. А вот от Казани высокоскоростная магистраль пойдет через Набережные Челны, то есть Ижевск останется в стороне. Нам приходится только надеяться на «прерывистую линию» в этом проекте. Она идет от Перми через Ижевск в Набережные Челны. То есть мы можем рассчитывать на реконструкцию путей, которые тоже позволят повысить скорость движения поездов, но она, конечно, будет уступать ВСМ «Евразия». Руководители «РЖД» уделяют внимание строительству новых вокзалов. То есть вокзал в городе Можге мы можем ожидать, как и предлагалось изначально, в соединении с автовокзалом. Это вписывается в логику развития «РЖД».
На съезде интересно выступил губернатор Пермского края Максим Решетников. Пермский край занимает третье место в стране по грузоперевозкам и грузоотправлениям. Новые калийные рудники позволят увеличить объем перевозок калийных удобрений. В Перми соотносят интересы городского транспорта и железной дороги. То есть находят возможность сделать выходы к реке Каме для горожан, построить железнодорожную эстакаду над автодорогой Пермь – Екатеринбург.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что железнодорожники являются крупнейшими налогоплательщиками в бюджет области. В этом году ожидается поступление свыше 700 миллионов рублей. Железнодорожная больница в Туле существует уже 150 лет и поправила здоровье многим горожанам. В области создали 13 музейных комплексов на станциях и готовятся подписать новый договор о сотрудничестве с «РЖД».
Есть что перенять
Знаковых цифр на съезде прозвучало много. Отрасли удалось сохранить вузовское образование. И сейчас 97 процентов выпускников вузов идут работать в коллективы, от которых получили направление на учебу. Немаловажно, что средняя зарплата по «РЖД» по итогам 2017 года составит 50200 рублей, а ипотека для молодых специалистов оформляется под 2 процента. В «РЖД» находят возможность выплачивать дополнительную негосударственную пенсию (сейчас ее средний размер составляет 9 тысяч рублей). Поэтому неудивительно, что от 79 до 83 процентов работников довольны тем соцпакетом, который им предоставляется. Конечно, не все цифры были благостными. Например, снизились перевозки пассажиров на зарубежных направлениях (за исключением Финляндии), снизились перевозки продуктов вагонами-рефрижераторами. Как говорится, не по всем пунктам «РЖД» является лидером в сегодняшней транспортной конкуренции. Но по сумме показателей «РЖД» все-таки лидер. Это подчеркивали представитель Госдумы России Евгений Москвичев, заместитель Председателя Правительства России Ольга Голодец, министр транспорта России Максим Соколов, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и другие высокие гости съезда. Напряженная работа должна перемежаться активным отдыхом. Спортивное общество «Локомотив» и на съезде показало свои достижения. В этом обществе сочетают массовость и мастерство. Видно, что работники и сами занимаются физкультурой, участвуют в ведомственных турнирах и спартакиадах, а также болеют за успехи футболистов московского «Локомотива» и хоккеистов ярославского «Локомотива». Эти коллективы известны всей стране. С их спортивными трофеями железнодорожники в перерывах съезда с удовольствием фотографировались.
Железная дорога в нашей стране продолжает оставаться основной соединяющей системой. По-прежнему актуальны слова «куда приходит железная дорога, там начинается новая жизнь». Для каких-то городов и весей становятся более точными слова – не просто дорога, а ВСМ – высокоскоростная магистраль.
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