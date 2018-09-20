— В пятницу мы провели расширенное заседание городской комиссии по подготовке к отопительному сезону с участием представителей Минстроя УР, теплоснабжающих организаций, управляющих компаний и ТСЖ, где ещё раз обсудили программу запуска теплоносителя, проанализировали проблемные ситуации, возникавшие в прошлом году во время запуска тепла и в ходе отопительного сезона. В случае возникновения проблемных ситуаций городская служба 072 станет связующим звеном между жителями, управляющей компанией и теплоснабжающей организацией, — сказал заместитель главы администрации Ижевска по ЖКХ Сергей Чернышев.
При этом он подчеркнул, что в последние годы аварийность на тепловых сетях в Ижевске снижается.
— Пока, конечно, рано говорить, что у нас нет проблем с сетями. Но аварий и порывов стало меньше. Так, за последний год повреждаемость на сетях теплоснабжения снизилась в два раза, а по сетям горячего водоснабжения — в 2,5 раза. Это говорит о том, что концессионер выполняет взятые на себя обязательства, — подчеркнул он.
Программа запуска теплоносителя в Ижевске рассчитана на 14 дней. Такой плавный вход в отопительный период, по словам директора ООО «Удмуртские коммунальные системы» Ярослава Балобанова, безопасен для системы теплоснабжения, комфортен для управляющих компаний и жителей.
— По существующему законодательству отопительный период начинается, если в течение пяти дней средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8°C и ниже. Пока мы этих температурных показателей ещё не достигли. Но чем раньше начнём запуск теплоносителя, тем легче пройдём этот период, — подчеркнул Ярослав Балобанов.
Но если жители не хотят, чтобы до наступления холодов батареи в их в квартирах теплели, они могут попросить свою управляющую компанию «не открывать в домах задвижки». Правда, Ярослав Балобанов делать этого не советует: — В случае резкого похолодания мы не сможем одномоментно запустить тепло во все жилые дома сразу. Кроме того, при запуске теплоносителя в дом необходимо какое—то время, чтобы он прогрелся.
Энергетики также будут принимать заявки от управляющих компаний на внеочередное подключение домов к теплоносителю, правда, при наличии технической возможности. Если жители не хотят ждать своей очереди, то могут обратиться в свою УК, а та, в свою очередь, направит соответствующую заявку в теплоснабжающую организацию.
Ярослав Балобанов напомнил, что по всем вопросам, касающимся отсутствия тепла и горячей воды и их качества, жителям, в первую очередь, необходимо обращаться в свои УК или ТСЖ. Управляющая организация обязана принять все меры по выяснению причин, возникающих вопросов с поставкой коммунальных ресурсов и при необходимости обратиться в ресурсоснабжающую организацию.
Знай!
Если управляющая компания по каким—либо причинам игнорирует обращения граждан, жители могут обратиться в службу 072 по круглосуточному телефону 998—072 (с сотового), 072 (с городского), по вопросам горячего водоснабжения — на линию ООО «УКС» по телефонам% 903—579, 8—965—849—91—53, 8—963—540—13—94 (режим работы — будние дни с 8.00 до 17.00), по холодному водоснабжению и водоотведению — в диспетчерскую МУП «Ижводоканал» по телефонам: 95—05—00, 78—25—32.
Между тем
В столице Удмуртии подвели итоги опроса по выбору способа оплаты тепла. Как и в прошлом году, они оказались неоднозначными. Половина горожан хотят платить за тепло только в отопительный сезон, половина — оставить всё как есть. Поэтому администрация города не будет выходить в Правительство УР с заявкой о переходе Ижевска на оплату за тепло «по факту». Об этом заявил заместитель главы администрации Ижевска по ЖКХ Сергей Чернышев.
— Мнения ижевчан вновь разделились пятьдесят на пятьдесят. Кроме того, опыт Воткинска и Можги, которые уже перешли на оплату за тепло «по факту», показывает, что город пока не готов перейти на новую систему оплаты. Дело в том, мы не можем снять достоверные показания общедомовых счётчиков одномоментно со всех домов. Поэтому сейчас вместе с компанией «Энергосбыт» прорабатываем систему электронного документооборота. Планируется, что в этом году в неё попадут 30 процентов многоквартирных домов Ижевска.
В следующем году ещё раз проведём опрос граждан, но у нас уже будет готовая модель, как снимать и передавать показания приборов учёта. Иначе мы столкнемся с большими проблемами, как Воткинск и Можга. Сейчас мы раз в год разбираемся с корректировкой, а тут каждый месяц придётся, — подчеркнул Сергей Чернышев.
При этом он добавил, что оплата «по факту» – это прозрачность платежей. Но чтобы получить реальную экономию, в комплексе с общедомовым счётчиком в доме надо установить узел погодного регулирования, утеплить подвалы, подъезды и чердаки, отрегулировать и промыть систему отопления, следить за состоянием теплосчётчиков, наладить мониторинг и анализ объёмов потребления тепла помесячно. Все эти мероприятия собственники должны провести совместно со своими управляющими компаниями.
Напомним, в прошлом году власти Ижевска поддержали идею перехода на фактическую оплату и отправили в региональное правительство соответствующую заявку. Но республиканские власти отказались перевести столицу Удмуртии на новую систему оплаты, объяснив это тем, что результаты опроса, который был проведён в городе, не очевидны. Участие в нём приняли всего около полутора тысяч горожан, а значит, выборка не репрезентативна.
В этом году опрос по выбору способа оплаты за тепло проходил в городе с 19 июня по 15 сентября. Горожанам нужно было, как и в прошлом году, выбрать один из двух способов, который они считают более предпочтительным для себя. Первый из них действует в Ижевске сейчас. Он предусматривает равномерное, круглогодичное внесение платы за ресурс, потреблённый в течение отопительного сезона. Его также называют «оплата по 1/12», исходя из количества месяцев в году. Второй способ – внесение платы только в течение отопительного сезона, или «оплата по факту».
По словам председателя Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов УР» Александра Евсеева, в исследовании приняли участие 4216 человек из 2777 многоквартирных домов города Ижевска. Это почти в три раза больше, чем в прошлом году (1386 человек из 750 домов). По итогам опроса—2018 за сохранение действующего способа оплаты отопления в течение круглого года проголосовало 48,5 процента опрошенных. Внесение платы за потреблённое тепло только в течение отопительного сезона (по факту) выбрали 51,5 процента респондентов. В 2017 году за первый способ высказались 43,6 процента опрошенных, за второй — 56,4 процента. Итоги голосования по выбору способа оплаты за отопление в Ижевске 48,5/51.5.
Есть мнение
Председатель Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов УР» Александр Евсеев:
— Как показали результаты исследования, выявить способ оплаты коммунальной услуги по отоплению, который однозначно предпочитается большинством, нельзя, так как голоса распределились равномерно. Количественный перевес за оплату «по факту» можно считать несущественным. Принимая во внимание результаты исследования, наша общественная организация предлагает внести изменения в существующие нормы жилищного законодательства, регламентирующие начисление платы за коммунальную услугу по отоплению и предусмотреть возможность для собственников помещений в многоквартирном доме самостоятельно выбирать на общем собрании один из двух способов оплаты этой коммунальной услуги.
Справка «УП»:
Отопительный сезон стартовал в двух районах республики — Завьяловском и Игринском. Запуск тепла там начался 15 сентября. При этом в Завьяловском районе тепло начали подавать пока только в учреждения социального назначения, в Игринском — и в жилые дома.
В целом, по данным пресс—службы Минстроя УР, общая готовность республики к отопительному сезону приближается к 100 процентам.
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