Оружейная Удмуртия в федеральной повестке. Деловая программа стала особенностью празднования Дня оружейника в Удмуртии **На Центральной площади столицы Удмуртии открылась выставка военной техники заводов Удмуртии и ретро...

Оружейники на приёме у Главы Удмуртии. Большой праздник для людей труда **Торжественный приём в честь Дня оружейника прошёл в Резиденции Главы Удмуртской Республики. На нём ...

Быть вместе интересно. Более трёх тысяч ижевчан поддержали проект #НаРавных **В субботу, 15 сентября, в фан-зоне парка им. Кирова прошло очень значимое и, как оказалось, нужное ...