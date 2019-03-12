Режим «неустойчивый»
Пока специалисты оценивают режим формирования весеннего половодья как «неустойчивый». На окончательные параметры, по словам советника генерального директора ОАО институт «Удмуртгипроводхоз» Владимира Своекошина, могут оказать существенное влияние количество снега, который ещё выпадет, и температура воздуха в период снеготаяния. В целом поводок ожидается на уровне или выше 2016 года, который стал самым сильным в Удмуртии за последние несколько лет.
Напомним, наиболее значительно от вешних вод тогда пострадали города Глазов и Ижевск, а также посёлки Балезино, Игра и Яган. В пиковый период в зоне подтопления находились более 460 домовладений, в которых проживают более двух тысяч человек. До лета 2016 года четыре населённых пункта в Балезинском, Кезском и Ярском районах оставались без подъездных дорог в связи с подтоплением в период паводка. Больше такого не случится. Как подчеркнул на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Правительства Удмуртии заместитель начальника Главного управления МЧС России по УР Андрей Поздеев, населённых пунктов, которые в результате подъёма воды могут быть изолированы от инфраструктуры, на территории Удмуртии нет.
– Маршруты эвакуации, транспорт и места размещения населения из населённых пунктов, попадающих в зоны возможного подтопления, спланированы, – сообщил он.
В ожидании времени «Ч»
В настоящее время в республике принят план противопаводковых мероприятий, который позволит смягчить риски и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть в период весеннего половодья. На эти цели из региональной и федеральной казны планируют направить более 31 миллиона рублей.
Для ликвидации угрозы заторных явлений на реках в семи районах Удмуртии со второй половины марта начнутся взрывные работы. За гидрологической обстановкой на территории республики будут следить 11 стационарных и 5 временных гидропостов, а для воздушной разведки – использовать беспилотники. Координировать работу по контролю за безаварийным прохождением весеннего паводка будут межведомственная рабочая группа и оперативный штаб, созданный на базе ЦУКС Главного управления МЧС России по УР.
По словам Председателя Правительства Удмуртии Ярослава Семёнова, в период прохождения паводка очень важно наладить информационную работу с населением, оповещать людей о паводковой обстановке и возможных подтоплениях. Кроме того, необходимо в короткие сроки во всех населённых пунктах организовать очистку от снега кровель зданий социальных объектов и муниципальной инфраструктуры, а также помочь людям, которые сами сделать этого не могут.
– Забота о пожилых людях и инвалидах – организация помощи в уборке снега с крыш – должна находиться на особом контроле глав муниципальных образований, – подчеркнул Ярослав Семёнов.
Ижевск в зоне риска
В столице Удмуртии в случае бурного половодья и максимального подъёма воды в пруду в зоне затопления могут оказаться около 250 домов и 40 предприятий. Однако наихудший вариант – разрушение плотины пруда – маловероятен. Правда, в любом случае подтопит Первомайский и Ленинский районы, особенно низменные их части. И городские власти к этому готовы.
Ещё с середины января в рамках противопаводковых мероприятий с улиц Ижевска, наиболее подверженных подтоплению, начали вывозить снег. По данным пресс–службы, с территорий Первомайского и Ленинского районов вывезли уже более 20 тысяч куб. метров снега. В марте эти работы будут продолжены с большей интенсивностью. Такое поручение дал подрядным организациям глава Ижевска Олег Бекмеметьев в ходе инспекционной поездки по территории Ленинского района.
– У администрации и дорожников должна быть чёткая схема расчистки дорог и графики вывоза снега с тех улиц, которые вызывают особые опасения в случае повышения температуры воздуха, – пояснил Олег Бекмеметьев.
По словам главы Ижевска, следует обращать особое внимание на улицы, где расположены социальные объекты. – В ближайшее время ожидаются потепление и снегопады. Это, безусловно, приведёт к возникновению снежной «каши», поэтому работать дорожники должны с удвоенной силой, тем более что режим повышенной готовности в Ижевске не отменён. Своевременный вывоз снега поможет минимизировать последствия паводкового периода, уже сейчас нужно контролировать все проблемные места, – сказал Олег Бекмеметьев.
В ближайшее время в городе начнутся работы по прочистке ливневой канализации и строительству водоотводных канав, благодаря которым талые воды будут уходить за пределы жилых кварталов. В Ленинском районе их планируют начать сразу после того, как закончатся снегопады, пообещал глава района Равиль Гайнуллин.
Кроме того, с 6 февраля началось предполоводное понижение уровня воды в Ижевском пруду с интервалом 2–3 см в сутки. Это ежегодное мероприятие проводится с целью создания аккумулирующей ёмкости до того, как начнётся массовое таяние снега. К 25 марта планируется понизить уровень водохранилища до отметки 98.00 мБС. Это позволит создать аккумулирующую ёмкость объёмом 29–30 млн. куб. м, которая будет использоваться при срезке пика паводка.
Между тем
1 марта в Ижевске произошло два случая падения снега и льда на людей с кровель зданий. Об этом сообщила пресс–служба городской администрации. Так, в результате схода снега с козырька балкона пятого этажа жилого дома на ул. Майской, 19 пострадали два человека. В настоящее время они госпитализированы.
Второй случай схода снега с крыши зафиксирован на производственной площадке ООО «Комплект». Сход снежной массы с крыши трёхэтажного административного здания повлёк смерть сотрудника предприятия.
В настоящее время правоохранительные органы проводят проверки по обоим инцидентам. Виновные будут привлечены к ответственности.
Напомним, что с 23 февраля город работает в условиях повышенной готовности в связи с аномальными снегопадами. Все службы переведены в круглосуточный режим. Проводятся проверки организации работ по уборке снега с кровель зданий предприятиями ЖКХ и социальной сферы.
Горожанам рекомендуется соблюдать осторожность, не подходить близко к стенам зданий, обращать внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах и не подходить близко, не оставлять автомобили у стен зданий, всегда обращать внимание на огороженные участки тротуаров и не заходить в опасные зоны.
При обнаружении снежных масс и сосулек, висящих на крыше дома, необходимо обратиться в обслуживающую организацию – управляющую компанию или ТСЖ. Также горожане о таких фактах могут сообщить в Управление муниципальной милиции по телефону 41–43–11 (в рабочее время), в Службу 072 города Ижевска, с городского телефона – 072, с мобильного – 998–072 (круглосуточно) или направить обращение через сервис «Сделаем Ижевск лучше» на сайте города www.izh.ru.
Пик паводка в Удмуртии ожидают 20–25 апреля. Вскрытие малых рек пройдёт, по предварительным прогнозам, с 5 по 20 апреля. В зону подтопления в республике могут попасть 24 населённых пункта, в которых проживают более 5,6 тысячи человек, в 21 муниципальном образовании.
Фото sm-news.ru
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