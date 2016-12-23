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Сколько весят поправки

13 декабря
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13 декабря на сессии Государственного Совета состоится второе чтение Закона о бюджете Удмуртской Республики на 2017 год.

Money 2011 Сколько весят поправки

На заседании постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по бюджету, налогам и финансам, которое состоялось 8 декабря под руководством заместителя председателя удмуртского парламента Софьи Широбоковой, рассмотрены поправки к проекту закона Удмуртской Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Как доложил директор Территориального фонда Сергей Шадрин, Министерство здравоохранения Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования изменили финансовые показатели программы государственных гарантий на 2017 год в сторону увеличения. В частности, субвенции вырастут на 639,8 миллиона рублей. Поскольку увеличивается финансовая нагрузка на оказание медицинской помощи, то дополнительно на 27,5 миллиона рублей вырастут платежи субъектов за пролеченных пациентов в нашей республике, а также затраты на оказание медицинской помощи жителям нашей республики в других регионах. Таким образом, общие расходы составят 667 миллионов рублей, которые большей частью пойдут на оплату медицинской помощи.

Изменения коснулись и бюджета Территориального фонда на 2016 год. Доходы увеличиваются на 53,8 миллиона рублей, это связано с тем, что дополнительно из федерального фонда поступили субвенции в размере 65,4 миллиона рублей, из них 39,6 миллиона на оказание специализированной медицинской помощи в федеральных организациях здравоохранения и 25,8 миллиона рублей - на поддержку медработников, приглашенных работать в сельской местности.

Основным вопросом заседания постоянной комиссии было рассмотрение предложений по проекту бюджета на предстоящий год и на плановый период двух последующих лет. Ко второму чтению проекта закона о бюджете Удмуртской Республики на 2017 год, который будет рассмотрен на втором заседании двадцать восьмой сессии Государственного Совета 13 декабря, поступило 288 поправок. Депутаты предложили 236 поправок одобрить и 52 отклонить.

Из предложенных к одобрению 8 поправок касаются доходной части бюджета – это изменения межбюджетных трансфертов, в том числе дотаций из федерального бюджета. С учетом всех этих поправок доходная часть проекта бюджета республики на следующий год увеличится на 2 миллиарда 408 миллионов рублей, расходная - на 4 миллиарда 353 миллиона рублей.

Из поправок расходной части самая существенная касается строительной отрасли. Дополнительно 2 миллиарда рублей запланировано выделить Министерству строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики на реализацию государственной программы «Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике» по подпрограмме «Планирование государственных капитальных вложений и реализация адресной инвестиционной программы», в том числе Министерству образования и науки Удмуртской Республики на обеспечение учебным оборудованием новых мест общеобразовательных организаций.

Дополнительные бюджетные ассигнования планируется также выделить на централизованные закупки медикаментов и расходных материалов, форс-мажоры, аварийные ситуации на 2017 год, на оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи, мероприятия в области поддержки и развития коммунального хозяйства, приобретение автобусов для государственных и муниципальных школ в сельской местности, создание системы обеспечения питанием детей дошкольного и школьного возраста.

Сергей БУЛАЕВ

Фото: utmagazine.ru

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