Генеральный директор АО «ИЭМЗ «Купол» вошел в топ-250 высших руководителей за 2016 год Стоит отметить, это не первое признание заслуг Фанила Зиятдинова в качестве генерального директора АО...

Глава Удмуртии Александр Соловьев побывал на предприятии «Глазов. Электрон» 19 декабря здесь состоялся запуск производственного участка по изготовлению аккумуляторных жгутов для...

В Удмуртии приняли закон о бюджете на 2017 год Глава Удмуртской Республики Александр Соловьев назвал бюджет республики 2017 года напряженным, но реа...