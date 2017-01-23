Несмотря на положительную динамику в собираемости взносов, остается еще немалая задолженность по платежам за капитальный ремонт.
На 1 декабря прошлого года и физические, и юридические лица задолжали по уплате взносов около 250 миллионов рублей.
Фондом капитального ремонта проводится претензионная работа по взысканию задолженности. Только с 1 июня 2015 года должникам было направлено более 40 тысяч претензий, подано около тысячи исков в суды общей юрисдикции. В результате в прошлом году общий счет регионального оператора пополнился на 23 миллиона рублей.
К этой работе подключились и районные прокуратуры. В результате, например, выяснилось, что в целом ряде муниципальных образований в бюджетах не были заложены средства на проведение капитального ремонта. Их главам выданы соответствующие предписания.
Службой судебных приставов в прошлом году было возбуждено около 400 исполнительных производств по принудительному исполнению судебных актов по взысканию задолженности.
Есть нарушения и со стороны управляющих компаний. Так, например, одна из ижевских управляющих компаний собирала с жильцов деньги на капремонт. Жильцы исправно платили, да только деньги эти попадали не на спецсчет, как положено, а на счет самой компании и тратились на другие цели. Спецсчета же, открытые собственниками, оказались пустыми. Согласно законодательству дома с нулевыми спецсчетами переходят к региональному оператору. В такой ситуации в прошлом году оказались 45 домов. Их жильцам фонд был вынужден выставить квитанции, суммы в которых составили от 8 до 10 тысяч рублей. Как сетует Андрей Смирнов, к сожалению, законодательством не предполагаются меры государственного контроля за деятельностью владельцев счетов. Контроль должны осуществлять сами собственники, а им зачастую не хватает для этого правовой грамотности. Помочь собственникам разобраться со своими спецсчетами могут органы местного самоуправления.
По словам Андрея Леонидовича, в ближайшее время будут внесены изменения в региональное законодательство о капитальном ремонте.
В частности, планируется сократить срок перехода из «общего котла» на специальный счет с двух лет до одного года. Срок оплаты взносов за капитальный ремонт будет установлен до 20 числа месяца, следующего за истекшим. Предельные стоимости работ и услуг по капремонту будут пересматриваться ежегодно. В фонде считают, что их необходимо увеличить. На сегодня эти показатели сформированы в ценах 2013 года. За это время все существенно подорожало.
Рассматривается предложение об установлении порядка контроля за новыми многоквартирными домами со сроком эксплуатации менее пяти лет, которые формируют фонд капитального ремонта на специальном счете и которые решили приостановить оплату взносов.
Фонд предложил также внести изменения в постановление Правительства УР об установлении предельной стоимости работ по капитальному ремонту. Мы считаем, что предельные стоимости работ по капремонту необходимо увеличить, поскольку с 2013 года, с момента утверждения постановления, эти стоимости значительно выросли. В конце 2015 года были внесены изменения в правовые акты, дающие право органам местного самоуправления закладывать в муниципальных бюджетах средства на оказание финансовой поддержки работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. Однако за время действия этой нормы такая поддержка не оказывалась. При этом средств, собираемых жильцами, явно недостаточно. Поэтому фонд обратился в Правительство Удмуртской Республики с просьбой о поддержке капитального ремонта средствами республиканского бюджета. В том числе путем предоставления гарантий и поручительств, которые устанавливаются правительством в соответствии с законом о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Размер средств на предоставление господдержки должен составлять не менее 10 процентов от общего планового объема взносов на капитальный ремонт на территории республики на соответствующий год. Однако в настоящее время законом о бюджете Удмуртии действие данной нормы приостановлено. Поэтому без поддержки муниципалитетов здесь все-таки не обойтись.
Фото: gazeta.bn.ru
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