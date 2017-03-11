В России усилили ответственность для владельцев незарегистрированных домов, построенных на земельных участках под индивидуальное жилищное строительство.
Жители республики, получившие или купившие земельные участки для индивидуального жилищного строительства, однако в течение 10 лет не зарегистрировавшие на участке жилые постройки, будут вынуждены платить двойной налог на землю.
Новое правило, установленное федеральным законом от 24.07.2007 г. № 216 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации», распространяется только на участки, полученные либо приобретенные после 1 января 2006 года.
Как только облагаемый увеличенным налогом участок будет застроен и строение зарегистрируют, размер начислений будет снижен.
С помощью данных поправок Министерство экономического развития Российской Федерации надеется исключить возможность для собственников земельных участков уходить от регистрации прав на построенный жилой дом и, соответственно, от уплаты налога на недвижимость.
Кроме того, таким образом планируется продолжить политику по вовлечению неиспользуемых земель в оборот. По данным Минэкономразвития РФ, в России сегодня 16 миллионов гектаров земли выделено под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). На многих из них построены, но не оформлены в собственность жилые дома, еще около 5 миллионов участков вовсе никак не используются.
Фото: rosned.ru
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