В соответствии с обращением руководителя федеральной мониторинговой группы проекта «Честная цена» партии «Единая Россия» Ирины Яровой к мониторинговым группам в регионах в минувший вторник в Государственном Совете УР состоялся круглый стол, посвященный проблемам реализации Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Модератором круглого стола стал руководитель региональной мониторинговой группы «Честная цена», председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Владимир Варламов. Во встрече приняли участие представители исполнительной власти, торговых сетей, производители продовольственных товаров Удмуртии.
Как рассказал Владимир Варламов, на сегодня в республике продолжается мониторинг и анализ практики выполнения положений данного федерального закона.
– Ряд совещаний в 2016 году позволил нам скоординировать деятельность Министерства промышленности и торговли УР, Управления Федеральной антимонопольной службы по УР, представителей региональных и федеральных торговых сетей по реализации вышеуказанного закона, – отметил Владимир Сергеевич.
– Ежедневно министерство проводит мониторинг цен в наших магазинах, – сообщила заместитель министра промышленности и торговли Удмуртии Галина Трегубова. – Еженедельно мы предоставляем эту информацию в правительство, и если отмечается даже незначительный рост, пытаемся объяснить этот рост. Два раза в месяц предоставляем в правительство более расширенную аналитическую информацию по динамике цен, и эта информация заслушивается на аппаратном совещании у Главы Удмуртии, в том числе и для принятия каких-то оперативных мер.
По словам Галины Аркадьевны, одной из проблем в работе по анализу реализации закона является то, что торговые сети и поставщики товаров зачастую не предоставляют в уполномоченные органы информацию об объемах продаж продовольственных товаров, торговых надбавках, оптово-отпускных и розничных ценах.
В связи с этим Министерством промышленности и торговли Удмуртии подготовлено предложение, касающееся дополнения в федеральный закон отдельного пункта, в котором будет указано обязательное предоставление данной информации.
У представителей торговых сетей, особенно федеральных, принявших участие в круглом столе, это вызвало возражение. По их мнению, вполне достаточно получать информацию, предоставляемую органами статистики и налоговиками.
Основой политики республиканского Минпромторга и руководства республики является продвижение местных товаров в региональных и торговых сетях. Это тоже является объектом мониторинга в рамках проекта «Честная цена». По словам Галины Трегубовой, в региональных сетях доля местных основных продуктов, таких как хлеб, молоко, молочная и мясная продукция, сохраняется до 80 процентов. В федеральных сетях эта доля значительно ниже.
– Но тем не менее мы пытаемся находить по этому поводу контакт и с федеральными сетями, – отметила Галина Аркадьевна.
В связи с этим Владимир Варламов сообщил, что в адрес региональной мониторинговой группы поступило обращение от Компании Х5 Retail Group, владеющей торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». В обращении отмечается, что в связи со снижением вознаграждения до 5 процентов, включая логистику, появились проблемы в продвижении региональными производителями продукции с использованием рекламы непосредственно в местах продаж, поставками товаров в другие регионы с помощью эффективной логистики торговых сетей. В свою очередь, торговые сети не могут максимально эффективно использовать логистические центры и выполнять заявленные перед производителем объемы продаж.
На основании этого в федеральную мониторинговую группу проекта «Честная цена» направлено обращение с просьбой рассмотреть возможность вывести логистические услуги во взаимоотношениях производителей и торговых сетей из общего размера вознаграждения по договору поставки со своим определенным пределом, позволяющим всем товаропроизводителям полноценно конкурировать на едином товарном рынке России, а не на отдельных региональных рынках.
Владимир Варламов подчеркнул, что работа по анализу реализации закона продолжится в дальнейшем планируются рабочие совещания мониторинговой группы.
– Наша мониторинговая группа работает для того, чтобы отследить взаимоотношения между производителем товара, поставщиком и продавцом. Чтобы на каждом этапе было прозрачно видно, кто и насколько ответственно работает в отношении покупателя, – отметил он.
СПРАВКА «УП»
Розничный товарооборот Удмуртии в 2016 году составил 216 миллиардов рублей. Если в 2015 году в Удмуртии доля сбережений составляла 14 процентов в сумме доходов, то в 2016 году она сократилась до 11 процентов. Соответственно увеличилась на 4 процента доля на покупку товаров и составила 66 процентов. В Приволжском федеральном округе Удмуртия в числе регионов, где население основную долю доходов тратит на покупку товаров, причем в основном продовольственных – 52 процента. Падение потребления наблюдается по всем группам товаров. По промышленной группе рост выявлен только по мобильным телефонам.
Тем не менее среднедушевое потребление за последние 15 лет выросло, и прежде всего по продуктам питания, необходимым для жизнеобеспечения. Так, например, потребление мяса и мясопродуктов выросло с 43 килограммов до 69; потребление яиц – со 190 до 282 штук; молока и молокопродуктов – с 250 до 266 килограммов. И соответственно снижается потребление таких продуктов, как картофель.
В целом на товары и услуги в прошлом году индекс потребительских цен составил 103,7 процента. По России – 105,4 процента, в ПФО – 104,6.
На продовольственные товары индекс потребительских цен составил 102,9 процента, в ПФО – 104,1 процента, а в России – 104,6 процента.
В ТЕМУ
Новые страсти по ККТ
Регулярно меняющиеся требования к контрольно-кассовой технике не раз вызывали негативную реакцию у предпринимателей. И вот новые поправки в федеральное законодательство.
В результате внесения изменений в федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» в июле 2016 года, предполагающих внедрение в повсеместное использование современной контрольно-кассовой техники (ККТ) с функцией передачи данных в налоговые органы через Интернет, от предпринимателей потребовалось значительное техническое перевооружение.
По словам главного государственного налогового инспектора Управления ФНС России по Удмуртии Сергея Кочнева, в республике зарегистрировано около 16,5 тысячи ККТ, 14 тысяч из них необходимо перевести на новый тип. На сегодня переведено 650 единиц. Стоимость нового оборудования контрольно-кассовой техники составляет от 18 тысяч рублей. Кроме этого, потребуется потратить серьезные денежные средства на программное обеспечение, переобучение персонала и дальнейшую модернизацию. На селе, к примеру, и вовсе отсутствуют кадры, обученные работе на новой технике.
По мнению заместителя министра промышленности и торговли Удмуртской Республики Галины Трегубовой, для представителей микробизнеса переход на новую контрольно-кассовую технику будет слишком затратным в связи с небольшой доходностью этих предприятий. При этом, по ее словам, данный закон вовсе не снизит количество компаний, занятых в теневом бизнесе, целью чего и было изменение требований к ККТ.
Председатель постоянной комиссии Государственного Совета УР по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Владимир Варламов считает необходимым внести изменения в действующее законодательство, которые позволили бы отменить распространение положений закона на отдельные категории предприятий малого бизнеса.
Кроме этого, он предложил направить в адрес федеральных органов государственной власти письмо с просьбой о продлении срока перевода нового оборудования, в том числе фискальных накопителей.
Также, по мнению Владимира Сергеевича, следует активизировать работу лиц по рассмотрению проекта федерального закона об увеличении размера налогового вычета для предприятий, который бы позволил компенсировать затраты на переоборудование ККТ, установку программного обеспечения, обучение персонала и иные издержки.
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