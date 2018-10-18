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Скейт-парк откроют в Ижевске

17 октября
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В Ижевске появится скейт-парк, памп-трек и стритбольная площадка. Всё это объединит первый в России спортивно-ландшафтный парк, который откроется 23 октября.

Img 6396 Скейт-парк откроют в Ижевске

Открытие парка, как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, станет началом реализации плана по комплексному развитию и благоустройству территории молодежно-спортивного кластера в центре Ижевска общей площадью 20 Га. Он расположится между первым корпусом УдГУ и ЛД «Ижсталь».

Спортивно-ландшафтный парк – это 10 000 м² непрерывного скейтбординга, BMX Racing, BMX Freestyle, самокатного и роллер спорта. Создание парка стало возможным благодаря инициативе местного сообщества, которую поддержало Правительство, компании ПАО «Россети» и ПАО «Т Плюс».

Новый спортивный парк даст возможность тренироваться будущим чемпионам в Ижевске – BMX Freestyle и скейтбординг МОК включил в список Олимпийских видов спорта с 2020 года. Все объекты на территории парка спроектированы и построены в соответствии с международными требованиями безопасности и стандартами для проведения соревнований международного уровня по всем представленным дисциплинам.

Памп-трек площадью 2 000 м² – это мультидисциплинарный спортивный объект для тренировок спортсменов разных дисциплин и различных уровней подготовки.

Бетонный скейт-парк площадью 1 800 м² создан специально для подготовки профессиональных скейтбордистов, а также для спортсменов неофициальных экстремальных дисциплин.

Тренировочный air-парк площадью 700 м² предназначен для тренировок начинающих и профессиональных BMX-райдеров, роллеров и самокатеров.

Помимо экстремальных площадок, в парке также расположена стритбольная площадка для приверженцев классического спорта. Современная площадка для занятий баскетболом соответствует мировым требованиям NBA, что позволит посетителям парка ощутить себя звездами большого спорта.

На торжественном открытии зрители увидят показательную шоу-программу от топовых райдеров (BMX PRO). Также в мероприятии примут участие спортсмены с мировым именем по BMX Freestyle и скейтбордингу.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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