Широкий резонанс проект тактильных книг получил весной, на встрече главы Удмуртии Александра Бречалова и студентов ГГПИ в рамках акции «Удмуртия заряжает». Автор проекта Анна Трапезникова представила главе Удмуртии уже готовую книгу. Тогда Александр Бречалов был настолько тронут и впечатлён само работой и её социальной и гуманитарной значимостью, что пообещал авторам и исполнителям проекта личную поддержку, чтобы они могли продолжить реализацию своего замысла.
Сегодня проект по созданию тактильных книг находится в стадии активной реализации. В книгах, сшитых из специальных текстильных материалов, будут представлены сказки для самых маленьких: «Гуси-Лебеди», «Репка», «Курочка Ряба» и другие. Тактильные книги продуманы так, чтобы дети, которые имеют различные нарушения в развитии, могли наощупь потрогать «сказки». Здесь есть и шуршащие компоненты, и детали на крючках и липучках. А героев этих книжек можно не только потрогать, но и поиграть с ними, как с обычными мягкими куклами.
Всего студенты предполагают сшить 20 тактильных книжек.
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