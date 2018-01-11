Бой курантов, звуки мессенджеров и «Игра престолов»: как жители Удмуртии провели новогодние каникулы 10 января 2018 года. Удмуртия. В Новый год жители Удмуртии чаще всего звонили в Viber, писали в Whats...

Превращения Деда Мороза. Как менялся образ главного сказочного героя в стране? В передаче «Карлутка» на радио «Моя Удмуртия» этот вопрос обсудили ведущая Наталья Морозова, главный ...

Возвращение утраченного. Реконструкция Георгиевского знамени Ижевской дивизии О том, что в Иркутском областном краеведческом музее хранится Георгиевское знамя Ижевской дивизии, и...