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«Сказбург»: неоправданные ожидания

11 января
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Которую неделю не утихают разговоры о ледяном городке «Сказбург», что на Центральной площади Ижевска. Причём разговоры довольно эмоциональные. Горожане возмущены и тем, как выглядит городок, вернее, забор, которым он огорожен, и тем, что вход на его территорию платный. Люди считают, раз площадь - общественное пространство, то и объекты, расположенные на нём, должны быть доступными для всех. С мнением горожан не согласиться нельзя.

%d0%9a%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b2 «Сказбург»: неоправданные ожидания

Идея построить ледяной городок, который стал бы местом отдыха и развлечения, несомненно, хорошая. Подобные проекты реализуются во многих городах России. К примеру, в Перми. Но там подход к строительству и обустройству пространства совсем иной. Ледяные городки в Перми - это, без преувеличения, настоящие произведения архитектуры со скульптурами и фигурами. К созданию таких объектов привлекается не один десяток профессиональных художников и дизайнеров. Да и место, где располагаются ледяные шедевры, в разы больше. При этом посетить городки может любой горожанин совершенно бесплатно. А строительство и содержание объектов окупается за счёт расположенных рядом кафе, ресторанов и платных аттракционов.

Безусловно, нам есть чему поучиться у наших соседей и, строя такие городки, нужно ставить во главу угла комфортный отдых горожан и общедоступность, а не деньги. У нас же получилось так, что инвестор, чтобы окупить дорогостоящий проект, сэкономил на дизайнерах и художниках да ещё и вход сделал платным. В итоге вышло то, что вышло: неприглядный мрачный забор и недовольство горожан.

Считаю, что впредь для реализации столь масштабных проектов нужно выбирать другие пространства, набережную Ижевского пруда, например, или один из парков города. Да и название городка, на мой взгляд, не совсем удачное. Оно, я думаю, должно передавать колорит нашей республики, не стоит увлекаться заимствованиями.

Искренне надеюсь, что неоправдавшиеся ожидания от «Сказбурга» будут единственной неприятностью для Ижевска в этом году. Уверен, красивым подарком для горожан станет очередной ледовый фестиваль «Ангелов и Архангелов». Талантливые художники, как и в прежние годы, не разочаруют и подарят массу положительных эмоций.

Желаю, чтобы наступивший 2018-й стал годом удачи, любви и исполнения самых смелых идей. С Новым годом, ижевчане, с новым счастьем!

Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»

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