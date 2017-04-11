Сегодня, 10 апреля, после заседания Правительства УР во время общения с журналистами временно исполняющий обязанности Главы региона Александр Бречалов проинформировал о том, какие меры предприняты по итогам его рабочего визита в посёлок Симониха Сарапульского района.
Врио Главы отметил, что ситуацию в Симонихе берёт на свой личный контроль. Уже сейчас для жителей посёлка организован привоз продуктов питания, налажено медицинское обслуживание, работают участковый и специалисты паспортного стола: «На этот период, когда людям сложно добраться до города, мы потребности максимально закроем».
Также Александр Бречалов поручил кабинету министров дополнительно закрепить за всеми членами Правительства республики те труднодоступные населённые пункты (подобные Симонихи), где жители во время паводка оказываются отрезанными от внешнего мира.
«Это простые человеческие отношения: нужно сделать так, чтобы люди были обеспечены всем необходимым. Я за собой беру Симониху. Это не вопрос о том, что доверяем мы главам муниципальных образований или не доверяем. Разумеется, доверяем: все они - профессиональные люди. Я хочу, чтобы люди на местах ощущали дополнительную поддержку со стороны республиканского Правительства», - подчеркнул Александр Бречалов.
Также, по словам исполняющего обязанности Главы Удмуртской Республики, по итогам рабочего визита Глава Сарапула Александр Ессен и и.о. министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики Иван Маринин вышли с инициативой о разработке новой городской программы о расселении граждан из ветхого аварийного жилья.
«Мы обсуждали эту тему и решили не дожидаться, что будет принята федеральная программа. Я считаю, что наш президент Владимир Владимирович Путин итак сделал очень много. И задача – республиканских и муниципальных властей - находить иные возможности для того, чтобы решать проблемы людей, живущих в домах, которые признаны аварийными. Думаю, что через неделю мы эту программу представим. Она интересная. Это другой формат и другой подход нежели в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ», - сказал врио Главы.
В завершение Александр Бречалов обратился к представителям СМИ и через них к жителям региона с просьбой проявить активность в налаживании обратной связи между общественностью и властью, предоставлять информацию о том, как живут жители Удмуртии, какие у них проблемы и пожелания.
«Ситуацию по Симонихе и Сарапулу мы конкретно держим на контроле и решаем вопросы. Буду очень признателен за обратную связь, за информацию с других территорий. Ещё раз обращаю внимание, что на паводковый период мы должны поддержать всех людей. Министры, главы городов и районов «заряжены» и я тоже», - добавил Александр Бречалов.
Пресс-служба Главы и Правительства УР
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