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Ситуация в лагере «Дружба» станет основой для серьёзных оргвыводов

3 мая
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Kar 8846 Ситуация в лагере «Дружба» станет основой для серьёзных оргвыводов

Правительство Удмуртии и надзорные органы держат под контролем ситуацию в загородном лагере «Дружба», который стал площадкой для проведения межрегионального чемпионата по интеллектуальным играм среди школьников. Ситуация находится под личным контролем временно исполняющего обязанности главы Удмуртской Республики Александра Бречалова.

Ряд нарушений, в числе которых отсутствие входного медицинского контроля, привел к распространению среди участников ротовирусной и норовирусной инфекции. Такой диагноз поставлен всем обратившимся за помощью на основании лабораторных исследований.

На данный момент за медицинской помощью обратились 90 участников чемпионата, большинство из которых дети 14-16 лет. 83 человека (включая 11 взрослых) госпитализированы в республиканскую клиническую инфекционную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

По информации Минздрава УР, все пациенты в удовлетворительном состоянии. К текущему утру состояние больных улучшилось. Посты в больнице усилены врачами и медсестрами. На три телефона горячей линии поступило более 300 звонков от родителей – по каждому запросу даны разъяснения. По предварительной оценке, госпитализированные в стационар дети будут там лечиться до пятницы.

«Тревожные сигналы из лагеря были получены ночью с 1 на 2 мая. Буквально сразу в «Дружбе» был развёрнут выездной республиканский штаб, организовано дежурство десяти бригад скорой помощи и реанимобиля. Всех посетителей и работников осмотрели инфекционисты. Работу пищеблока заблокировали. Взамен дети были обеспечены привозным качественным горячим питанием и бутилированной водой. В лагере круглосуточно дежурят медики и должностные лица на уровне и.о. зампреда Правительства, замминистра здравоохранения. Здоровые дети в плановом порядке разъезжаются по домам. Многим из них потребовалось срочно поменять билеты – и я благодарен руководству ГЖД, которое подключилось к решению этой задачи. Сегодня из лагеря выедут 60 детей. Каждая из групп отъезжающих снабжена профилактическими медикаментами и будет сопровождаться представителями Администрации Ижевска. Мы отследим возвращение домой каждого ребёнка», - рассказал Виктор Савельев, и.о. Председателя Правительства УР.

Он добавил, что ситуация в лагере «Дружба» вскрыла несовершенства, в том числе в области законодательства, позволяющие коммерческим организациям проводить мероприятия с участием детей без должного уровня контроля. Так, площадка для проведения чемпионата не была согласована с Администрацией Ижевска или с профильными министерствами региона, не прошла должную обработку. Участники чемпионата – более 500 человек – приехали без медсправок и не прошли входной медицинский контроль. А договоры между участниками, организаторами чемпионата и руководителями лагеря, предоставившего площадку, составлены так, что должностные лица могут уйти от ответственности за происходящее.

Таким образом, ситуация должна стать основой для серьёзных оргвыводов. «Контроль за любыми мероприятиями с участием детей должен стать тотальным, ответственность за проколы – персональной. Это позволит впредь на должном уровне проводить в республике массовые мероприятия и принять дополнительные системные меры перед началом летнего детского оздоровительного сезона», - отметил Виктор Савельев.

Пресс-служба Главы и Правительства УР

Фото: моя-удмуртия.рф

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