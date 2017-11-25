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Ситуация под контролем

25 ноября
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Глава Удмуртии Александр Бречалов держит ситуацию с домом № 261 по улице Удмуртской Ижевска под постоянным контролем. Члены оперативного штаба регулярно докладывают ему о проводимой работе. Рабочая группа в составе председателя Городской думы Олега Гарина, советников Главы УР Алексея Серебренникова и Натальи Сударикововой побывала у Александра Бречалова и сообщила ему о положении дел на объекте.

В течение минувшей недели руководители республики и города провели встречи со всеми жильцами 4-го, 5-го, 6-го подъездов дома, где случилось обрушение части здания. По состоянию на утро 20 ноября 556 человек из 594 зарегистрированных в доме граждан уже получили единовременные выплаты. Нуждающиеся восстановили утерянные документы. Пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь. У них есть возможность поправить здоровье в рамках программы «Мать и дитя».

В учебных заведениях для детей из аварийного дома организовано бесплатное горячее питание. Директора школ оперативно решают вопросы с учебниками и канцелярскими товарами. Центры социального обслуживания раздают гуманитарную помощь. В каждом подъезде из числа жильцов созданы инициативные группы, они в оперативном режиме обмениваются информацией с членами штаба в чате.

Оперативный штаб продолжает работу по адресу: ул. 10 лет Октября, 16, и в администрации города.

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Автор статьи

%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82 Татьяна ЛАПИНЕР Все материалы этого автора

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