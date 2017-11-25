В течение минувшей недели руководители республики и города провели встречи со всеми жильцами 4-го, 5-го, 6-го подъездов дома, где случилось обрушение части здания. По состоянию на утро 20 ноября 556 человек из 594 зарегистрированных в доме граждан уже получили единовременные выплаты. Нуждающиеся восстановили утерянные документы. Пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь. У них есть возможность поправить здоровье в рамках программы «Мать и дитя».
В учебных заведениях для детей из аварийного дома организовано бесплатное горячее питание. Директора школ оперативно решают вопросы с учебниками и канцелярскими товарами. Центры социального обслуживания раздают гуманитарную помощь. В каждом подъезде из числа жильцов созданы инициативные группы, они в оперативном режиме обмениваются информацией с членами штаба в чате.
Оперативный штаб продолжает работу по адресу: ул. 10 лет Октября, 16, и в администрации города.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.