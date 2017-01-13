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Ситуация на месте порыва трубопровода в Ижевске нормализована

11 января
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По поручению Главы Удмуртии Александра Соловьева в Ижевске создан оперативный штаб для контроля за ситуацией в районе городка Металлургов – здесь велись работы по ликвидации порыва магистрального трубопровода и восстановлению теплоснабжения в 62-х многоквартирных домах. В настоящее время ситуация нормализована, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.

Руководитель оперативного штаба – Председатель Правительства Удмуртской Республики Виктор Савельев сообщил: «Работы по ликвидации коммунальной аварии велись всю ночь, были мобилизованы все необходимые ресурсы. Дома были запитаны по «обратной схеме», что позволило не допустить критического понижения температуры в жилых помещениях. К шести часам утра ремонтные бригады заменили повреждённый участок трубопровода – четыре метра; началась закачка в системы теплоносителя, температура в домах постепенно повышается. Всё это время работал штаб, мы были на объекте – и я ежечасно докладывал Главе Удмуртской Республики о развитии ситуации. Считаю, что работа по ликвидации аварии показала готовность служб, ответственных за прохождение отопительного сезона, оперативно работать в интересах жителей».

В настоящее время на месте порыва магистрального трубопровода завершены ремонтные и восстановительные работы, запущено движение транспорта.

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