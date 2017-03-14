Системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в городах и районах Удмуртии должны перейти в концессию. Информация о ходе выполнения «дорожной карты» на 2017 год по организации работы по передаче коммунальных систем в концессию была заслушана на совещании с руководителями городов и районов Удмуртии в режиме видеоконференцсвязи, состоявшегося под председательством премьер-министра Виктора Савельева.
Как сообщил первый заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Алексей Бобырь, в целях оказания юридической помощи муниципалитетам министерством была разработана «дорожная карта», все информационные материалы размещены на сайте Минэнерго Удмуртии, также открыта «горячая линия», передает пресс-служба Главы и Правительства УР.
Для проработки вариантов организации концессионных соглашений и «дорожной карты» проведена совместная работа с администрациями города Ижевска, Глазовского, Малопургинского и Юкаменского районов. Полностью рабочие варианты прохождения «дорожной карты» отработаны также с руководством Воткинского, Камбарского и Шарканского районов.
По словам докладчика, «дорожные карты» остальных районов также проверены, они «рабочие», однако существуют определённые трудности при регистрации имущества.
«Главам муниципальных образований необходимо активизировать эту работу. Однако мы не форсируем события. Прежде всего, нужно чётко проработать вопросы по каждому направлению и только после этого системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения должны передаваться в концессию. В целях координации деятельности с этого года заключаются трехсторонние соглашения, подписанные Главой Удмуртии, руководством муниципального образования и концессионером. Раз в квартал на совещании в режиме ВКС мы будем анализировать ситуацию на местах», - подчеркнул Председатель Правительства УР Виктор Савельев.
Фото: ob-zor.ru
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