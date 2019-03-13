К «Тотальному диктанту-2019» жители Удмуртии смогут подготовиться в онлайн-школе **До «Тотального диктанта» остался месяц: в 2019 году жители российских регионов, в том числе и Удмур...

Судак от школьных поварих. В задании WorldSkills – блюда ресторанного уровня **В конце февраля в Удмуртии впервые состязались между собой профессионалы в возрасте 50 плюс. «Навык...

Молодые профессионалы. Три дня на островах Ворлдскиллс Юноши из Ижевска, Воткинска и Сарапула показали умение работать по международным стандартам. ...