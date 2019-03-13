Полномочный представитель Президента России в округе Игорь Комаров отметил, что все регионы поддерживают детей и молодёжь в их желании реализовать себя. "Отдельный вопрос, которым нам предстоит много заниматься, - это не только подготовка, но и закрепление талантливой молодёжи в регионах. Ведь не секрет, чем выше уровень подготовки, тем чаще люди едут в Москву, центр, другие регионы. Закреплению молодёжи, уверен, будут способствовать и национальные проекты. Поддержка образования, создание комфортной городской среды, улучшение социальных условий обязательно помогут решить задачу", - отметил полпред.
Заместитель министра просвещения РФ Ирина Потехина подчеркнула, что главное требование, предъявляемое работодателем к будущему сотруднику, это адаптивность - умение быстро меняться вместе с обстоятельствами.
Главу Удмуртии представители СМИ попросили рассказать о приоритетных направлениях работы с детьми и молодёжью в республике.
"Приоритеты будут скорректированы с учётом сегодняшнего совещания. Мы получили дорожную карту и понимание, что нам нужно делать с учётом опыта других регионов. В этом уникальность данного формата. Что касается цифр и фактов в разрезе реализации нацпроектов, давайте обозначим главное. По демографии. В 2019 году мы вводим 2100 мест для детей до трёх лет. Вот буквально на днях в Увинском районе сдали двое яслей по 80 мест. В 2020-2021 годах будет введено ещё 2190 мест. Таким образом ко времени первой временной отсечки, которую определил Владимир Владимирович, у нас будет более 4 тысяч новых ясельных мест.
В этом году мы реализуем очень важный проект по созданию Центра выявления и поддержки одарённых детей. Более 200 млн рублей, а это большие деньги - беспрецедентные для республики, вложим на данное направление. В продолжение этой же темы напомню, что у нас в столице уже успешно работает Кванториум. Такой же проект намерены реализовать в Глазове. В этом году на внебюджетные средства к 100-летию Михаила Тимофеевича Калашникова также откроем для молодёжи технопарк имени великого конструктора. Помимо этого в республике выделяются средства для ремонта домов культуры. В районных центрах создаём классы робототехники. Выявление талантливых очень важно, но вы знаете нашу ситуацию с инфраструктурой. Поэтому мы решили отремонтировать детские сады, где растут наши дети, а это более 500 объектов и почти 3 миллиарда рублей", -сказал Глава Удмуртии.
Александр Бречалов подчеркнул, что во многих субъектах много классных проектов, это и Пермь, и Татарстан, и Ульяновск: "Есть то, что можно применять, не придумывая велосипед. Поэтому сегодняшнее мероприятие для нас имеет огромное практическое значение".
По его словам, система поддержки детей и молодёжи в Удмуртии уже работает. Не случайно из топ-10 субъектов по участию в школьных олимпиадах пять из ПФО, наша республика на третьем месте. "Чтобы ответить тем вызовам, которые перед нами стоят, надо совершенствоваться", - заявил в конце встречи с журналистами руководитель региона.
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