Как и знаменитые «Артек» и «Орлёнок», центр работает круглый год, ежемесячно и бесплатно принимая 800 детей 10-17 лет из всех регионов России. Им предлагается образовательная программа, которая в свои 24 дня включает занятия по специальности, развивающий досуг, комплекс оздоровительных процедур и много творческих событий.
Такая модель оказалась настолько эффектной и эффективной, что «Сириус» решено дублировать в регионах. 5 апреля было подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Удмуртской Республики и образовательным фондом «Талант и успех». Подробности рассказала министр образования и науки УР Светлана Болотникова:
– Это означает, что появится региональный «Сириус». Для этого сделаны первые шаги: создан попечительский совет во главе с Александром Бречаловым, координационный совет во главе с и.о. зампредседателя правительства УР Анастасией Муталенко, координационный совет и рабочая группа при нашем министерстве.
Региональный «Сириус» пока обозначен пятью площадками в Ижевске и летним профильным лагерем. В августе состоится первая смена «Умные каникулы» для 100 одарённых детей. Критерии их отбора – жёсткого, но открытого – появятся на сайте нашего министерства. Направления развития талантливых детей Удмуртии такие же, как и в федеральном центре: наука, спорт, искусство. И от него мы будем получать методическую и консультативную поддержку. Что касается финансовой помощи, то для регионов, работающих по проекту «Сириуса», будет конкурс на федеральные средства. Пока мы получили около 7 млн. рублей на подготовку к олимпиадам и реконструкцию летнего лагеря.
Новый проект уже интересен вузам и крупным предприятиям Ижевска – им нужна молодёжь с инженерным и изобретательским мышлением. Одна из целей проекта – профессиональное сопровождение одарённых детей.
Я не сомневаюсь, что соглашение с фондом «Талант и успех» повлияет на образовательную атмосферу республики в целом. На «Сириус» Ижевска уже откликнулись выпускники лучших вузов страны, наши земляки, и наши звездные педагоги, которые, кстати, тоже работают в Сочи. А там образовательный центр чудесный: дорогая инфраструктура, уникальные лаборатории, школа в форме космической тарелки... Можно уважать наше государство, которое все это отдало детям.
Проект
Сертификат на увлечения
Дополнительное образование пройдёт перезагрузки
2018 - год столетия дополнительного образования России. Миллионы людей могут сказать слова благодарности детским кружкам и секциям. Когда дети устают от школы и порой недополучают родительского внимания, их в свои ласковые руки принимает дополнительное образование. Здесь стараются увлечь, относятся по-доброму, здесь приоткрывают «другие миры». Из своего опыта скажу, что наряды для сцены я померила только в студии, да и с тайной проявления изображения на фотобумаге познакомилась в кружке – где ещё такое было возможно? Детей привлекает и свобода выбора – она тем реальнее, чем больше бесплатных кружков. Можно пробовать всё!
На рубеже веков дополнительное образование стало терять свой демократизм – родительская плата стала залогом его выживания. А в 2016 году государство выяснило, что каждый третий ребёнок не может ходить в кружки и секции – нет средств.
Чтобы вернуть системе первоначальный смысл, решили сделать её перезагрузку и объявили приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей». По нему с 2020 года всем детям России в возрасте от 5 до 18 лет начнут выдавать специальные именные сертификаты, гарантирующие некую сумму из бюджетных средств на оплату кружков и секций.
Пробные шаги
В 2017 году в пилотный проект вошли 5 регионов, в 2018 году Удмуртия попала во «второй пилот». Участниками проекта стали все наши образовательные организации, имеющие лицензию на услуги допобразования и свои образовательные программы: учреждения дополнительного образования, частные студии и секции, школы, детские сады, школы искусств, молодёжные центры, техникумы и колледжи, спортивные школы, вузы. Всего 1278 образовательных организаций. Много. А ещё больше тех, кто готов их услугами пользоваться по сертификату. Но это документ, а у любой бумаги свои правила.
– Сертификатов фактически будет два: для учёта и финансовый, – поясняет руководитель Регионального модельного центра дополнительного образования детей Римма Бякова. – Сначала мы должны чётко понять, сколько детей в республике нуждаются в услугах дополнительного образования. В 2016 году их получали 69,3% детей. Но эта цифра лукавая: ребёнок мог ходить в несколько кружков и попадал в отчёты каждого, улучшая показатели. Теперь мы хотим получить реальные данные. И в этом поможет персональный сертификат дополнительного образования. Он будет содержать уникальный код для каждого ребёнка (этакий вариант ИНН, его выдают один раз для использования детьми от 5 до 18 лет).
Не менее важно понять, куда идти с этим сертификатом. Поэтому в Удмуртии сейчас делают новый информационный ресурс – интернет-навигатор программ дополнительного образования детей. В нём родители смогут выбрать секцию или кружок в соответствии с интересами ребёнка.
В республиканский навигатор уже вошли около 1000 образовательных организаций и 6000 их программ, которые сейчас оценивают эксперты из нашего регионального центра и Института развития образования, причём государственные и частные организации в равной степени заявляют свои услуги и программы. Средства по сертификату (для семьи это деньги виртуальные) вместе с детьми пойдут тем, кто востребован.
Навигатор откроют уже летом. Тогда же появятся и сертификаты.
Цена вопроса
Чтобы семьи получили возможность за счёт бюджета отправить детей в кружки и секции по собственному выбору, вводят новшество. Названо оно сложно – система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Номинал сертификата в каждом регионе и даже в каждом муниципалитете будет свой – в Удмуртии примерно от 9 до 13 тысяч рублей, в Ижевске - около 10 тысяч. В этом году 17 пилотных муниципалитетов Удмуртии рассчитывают сумму сертификата, исходя из реальных затрат, которые несут их учреждения при оказании образовательной услуги. Например, программа по роботехнике объективно дороже, скажем, программы по изо. С 1 сентября этого года сертификаты начнут выдавать в 17 пилотных муниципалитетах по заявлению родителя либо самого ребёнка с 14 лет.
Если «клиент» будет переходить в другие кружки-секции, финансовый сетификат будет «уходить» с ним. Если ребёнок выберет сразу несколько кружков и сумма будет выходить за рамки сертификата, доплачивать будут уже родители.
Может быть, сертификаты будут и невостребованы – пока реальный спрос предсказать сложно.
Советы родителям
Их дала Наталья Медведева, директор детского технопарка «Кванториум», который эксперты оценивают как «ядро новой системы дополнительного образования» – настолько современны его предложения и возможности.
– В «Кванториум» 1200 ребят ходят бесплатно и около 300 платно. Возникает вопрос: кому повезло? Ответ: тому, кто следит за информацией. С ней мы можем дойти до каждого родителя только через соцсети и СМИ. А уже он должен отслеживать сроки записи, время подачи заявления, чтобы успеть попасть на бесплатные занятия. Но прежде он должен обсудить предлагаемые программы с ребенком, выбрать интересную для него и решить многие практические задачи: как ребёнок, к примеру, будет добираться до места занятий и т.д.
Навигатор программ допобразования требует от родителя регистрации в личном кабинете – тогда будет доступна информация о стоимости программы и номинале сертификата на текущий год.
Согласимся с Наталией Константиновной: заинтересованность родителя – важное звено в новой системе. Кстати, многие семьи считают дополнительное образование основным – так много оно даёт для профессионального самоопределения их ребёнка.
Эффект проекта
Пока занимаются сертификатами и навигатором программ, параллельно идёт инвентаризация в сфере дополнительного образования детей – чтобы оценить все его ресурсы. Уже известно, какой эффект она дала в первых 5 пилотных регионах (ХМАО-Югра, Ульяновская, Владимирская, Калининградская и Новгородская области). Оказалось, что более 12 тысяч (!) объектов – культурных, технических, спортивных –простаивают более 220 тыс. часов. Нашлось и более 10 тысяч специалистов, готовых потратить свои свободные часы на ведение кружков. В Ульяновске на основе этой информации уже разработано и внедрено 40 новых общеразвивающих программ.
– По проекту мы приведём в дополнительное образование не менее 75% детей, – говорит начальник Управления общего образования Министерства образования и науки УР Лариса Пластинина. – И детей различных категорий, чтобы развивать одарённых и социализировать трудных ребят. С помощью дистанционного допобразования (это 24 программы) мы поднимем районы на совершенно новую ступень.
В целом проект даёт новое дыхание дополнительному образованию: здоровая конкуренция позволит получать финансовую поддержку самым интересным и востребованным кружкам, студиям, секциям. Он отсекает всё неэффективное и формальное и, конечно, поддерживает активные регионы. Те, кто, выиграв конкурс, вступили в пилотный проект, получают 14 млн. субсидий из федерального бюджета на перезагрузку нашей 100-летней системы.
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