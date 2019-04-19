Синоптики в Удмуртии назвали половодье в этом году спокойным. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написала начальник отдела гидрометобслуживания Удмуртского Гидрометцентра Алла Шумихина.
Она подчеркнула, что многие делают поспешные прогнозы из-за количества выпавшего снега.
«Решающая роль в этом вопросе - в погоде марта-апреля. Она в этом году способствовала благоприятному сценарию, и, несмотря на большое количество снега, уровни рек далеки от опасных отметок», - написала метеоролог.
По данным синоптиков, основной снег уже сошёл, сугробы остались в лесах. Несмотря на начавшееся снижение уровня воды в реках из-за теплой погоды на следующей неделе может начаться его повышение.
Фото: Алла Шумихина.
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