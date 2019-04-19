Мероприятие поддержали молодежные организации и различные объединения республики. ...

**В марте 2018 года началась совместная акция экологической лаборатории Ижевского региона Горьковской...

**На прошлой неделе глава Правительства Удмуртии Ярослав Семёнов отправился в Глазовский район, чтобы...