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Синоптики в Удмуртии назвали половодье спокойным

19 апреля
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Основной снег уже сошёл, сугробы остались в лесах.

%d0%90%d0%bb%d0%bb%d0%b0 %d0%a8%d1%83%d0%bc%d0%b8%d1%85%d0%b8%d0%bd%d0%b0 Синоптики в Удмуртии назвали половодье спокойным

Синоптики в Удмуртии назвали половодье в этом году спокойным. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написала начальник отдела гидрометобслуживания Удмуртского Гидрометцентра Алла Шумихина.

Она подчеркнула, что многие делают поспешные прогнозы из-за количества выпавшего снега.

«Решающая роль в этом вопросе - в погоде марта-апреля. Она в этом году способствовала благоприятному сценарию, и, несмотря на большое количество снега, уровни рек далеки от опасных отметок», - написала метеоролог.

По данным синоптиков, основной снег уже сошёл, сугробы остались в лесах. Несмотря на начавшееся снижение уровня воды в реках из-за теплой погоды на следующей неделе может начаться его повышение.

Фото: Алла Шумихина.

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