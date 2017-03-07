Большая часть второй мартовской недели прогнозируется без осадков, сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.
В начале недели на погоду в Удмуртии влияют фронтальные системы, в связи с этим сохранятся осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью 6 и 7 марта в центральных и северных районах прогнозируется -1…-6 °С, по северу до -10 °С. Во вторник днем давление воздуха будет расти, ветер ослабнет, а небольшой снег пройдет лишь местами.
В последующие дни благодаря антициклону в Удмуртии будет наблюдаться тихая и сухая погода со значительными контрастами между ночными и дневными температурами: ночью температура воздуха будет опускаться до -7…-12 °С, местами и ниже, днем она составит 0…-5 °С.
К концу недели ночные температуры воздуха станут несколько выше, то есть теплее.
На дорогах ожидается гололедица.
Фото: emsp2.vmdaily.ru
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