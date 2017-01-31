Февраль, по предварительному долгосрочному прогнозу, ожидается снежным. Проявит свой снежный характер последний зимний месяц с первого же числа, сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.
В последний день января антициклон будет ослабевать и отходить, давление падать, во второй половине дня, преимущественно по северо-западным районам Удмуртии, начнется слабый снег. В ночь на 1 февраля и днём в среду снег прогнозируется повсеместно.
Температура воздуха вырастет: утром 1 февраля ожидается -16…-21 °С, днем воздух прогреется до -9…-14 °С.
2-го февраля днем температура воздуха составит -8…-13 °С.
Очередной скачок давления в сторону повышения ожидается 3 февраля, а к субботе, 4 февраля, по предварительному анализу, вернутся холода.
Фото: voytik.com
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