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Синоптики: Февраль в Удмуртии будет снежным

30 января
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Snow street1 1024x640 Синоптики: Февраль в Удмуртии будет снежным

Февраль, по предварительному долгосрочному прогнозу, ожидается снежным. Проявит свой снежный характер последний зимний месяц с первого же числа, сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

В последний день января антициклон будет ослабевать и отходить, давление падать, во второй половине дня, преимущественно по северо-западным районам Удмуртии, начнется слабый снег. В ночь на 1 февраля и днём в среду снег прогнозируется повсеместно.

Температура воздуха вырастет: утром 1 февраля ожидается -16…-21 °С, днем воздух прогреется до -9…-14 °С.

2-го февраля днем температура воздуха составит -8…-13 °С.

Очередной скачок давления в сторону повышения ожидается 3 февраля, а к субботе, 4 февраля, по предварительному анализу, вернутся холода.

Фото: voytik.com

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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