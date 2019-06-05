Как подчеркнули в региональном Управтодоре, при традиционном способе укладки асфальта именно продольный стык становится одним из самых слабых мест дорожного полотна. Дело в том, что если полосы укладываются не одновременно, то в местах их сопряжения полотно первой полосы оказывается остывшим. В результате – недоуплотнение и преждевременное разрушение стыка. При бесшовном способе укладки такой проблемы не возникает.
Чтобы добиться эффекта бесшовного покрытия по всей ширине проезжей части, на объекте будут задействованы сразу два асфальтоукладчика. Они будут работать синхронно. Вслед за ними трассу пройдут пять катков. Итог – гладкое полотно без продольных стыков. Работы на объекте будут выполнены в рамках государственного контракта на содержание дорог. Для производства работ автодорогу Ижевск–Аэропорт придётся на время перекрыть. Чтобы не создавать неудобства для граждан, работы будут производиться в ночь с 30 на 31 мая, с полночи до пяти утра. Объезд ремонтного участка в этот период будет осуществляться по автодорогам Ижевск–Воткинск и далее в сторону аэропорта или по трассе Завьялово–Гольяны.
В Управтодоре просят водителей отнестись с пониманием к временным затруднениям и планировать маршрут движения с учётом представленной информации.
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