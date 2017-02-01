Центробанк утвердил дизайн новых банкнот номиналом в две тысячи и двести рублей.
На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя – изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока – мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области, сообщает РИА Новости.
По данным Центробанка, новые купюры появятся в обращении уже в этом году.
Напомним, конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проводился с июня по октябрь 2016 года. В нем участвовали около пяти тысяч "номинантов" – достопримечательностей из 1113 российских городов. Последний этап конкурса включал всероссийское голосование, по результатам которого определились два победителя — символы Дальнего Востока и Севастополя.
Фото: linkis.com
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