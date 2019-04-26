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Символический дар от «КОМОС ГРУПП». Пасхальная благотворительная акция агрохолдинга состоялась в пятый раз

26 апреля
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Более 126 тысяч свежих куриных яиц было передано прихожанам православных храмов и учреждениям социальной защиты в ходе традиционной пасхальной благотворительной акции «КОМОС ГРУПП».

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Истинные ценности

Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» известен в республике и за её пределами не только как производитель качественных продуктов, но и как социально ответственное предприятие. Важнейшим принципом работы «КОМОС ГРУПП» со дня основания является спонсорская и благотворительная помощь. Одной из традиционных благотворительных акций стал обычай, связанный с празднованием Пасхи – дарение яиц.

С середины прошлой недели машины с логотипом агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» развозят коробки с яйцами птицефабрики «Вараксино» в православные приходы Удмуртии и за её пределами, в социальные учреждения республики. В селе Завьялово на храмовом подворье машину встретил настоятель храма Николая Чудотворца Завьяловского Благочиния протоиерей Дмитрий Леонтьев. Засучив рукава рясы и споро перенеся 12 больших коробок в храм, отец Дмитрий объяснил важность этого благотворительного деяния:

– Христианская вера, прежде всего, должна проявляться в делах. Апостол Иаков говорит: «Вера без дел мертва», и он также добавляет: «И бесы веруют и трепещут», имея в виду, что одной веры недостаточно, чтобы жить по-христиански. Образ жизни настоящего христианина – это благие дела. Я выражаю огромную признательность управляющему птицефабрикой «Вараксино» Дмитрию Кузнецову и, конечно, управляющему акционеру ООО «КОМОС ГРУПП» Андрею Шутову: пасхальная благотворительная акция, которая проводится уже не первый год, свидетельствует о том, что дух работы агрохолдинга совпадает с истинными ценностями православия. Неслучайно православная церковь поддерживает эту акцию: она проводится по благословению Владыки Ижевского и Удмуртского Викторина.

В течение нескольких дней все яйца будут распределены между постоянными прихожанами. В первую очередь одариваются многодетные семьи, пенсионеры, малоимущие, люди с проблемами здоровья.

Дорог не только подарок, но и внимание

В Ижевске ряд социальных учреждений получает этот пасхальный подарок ежегодно. Один из таких благополучателей – Ижевская городская организация Всероссийского общества слепых. Её председатель Василий Килин убеждён, что истинная значимость этой благотворительной акции намного превосходит номинальную стоимость яиц:

– Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» уже не первый год подряд даёт возможность людям с ограниченными возможностями получить важную социальную, гуманитарную помощь. Особое значение имеет то, что поддержка от агрохолдинга приходит накануне светлого праздника Христовой Пасхи, даря людям не только материальные блага, но и духовную поддержку. Мы, незрячие люди, «видим» руками и чувствуем сердцем: получая эти яйца, мы каждый раз убеждаемся, что их упаковали для нас добрые руки.

Быстро и организовано 4 тысячи куриных яиц были розданы наиболее нуждающимся членам организации, а это около 400 человек.

Василий Килин говорит:

– Свежие яйца, освящённые по православному обряду, члены нашей организации используют для праздничного стола. Кто-то окрасит их самостоятельно, кто-то с помощью родных и близких, и этот символ Пасхи становится для них вещественным свидетельством того, что в нашем мире есть место христианским ценностям: любви к ближнему, поддержке, благожелательности. Благодаря спонсорской помощи «КОМОС ГРУПП» многие семьи, а также нуждающиеся в атмосфере семейного тепла люди встретят приближающуюся Пасху со светлыми чувствами, по-настоящему радостно. И взяв в руки яйцо с печатью «С Пасхой!», с особым чувством смогут произнести «Христос Воскресе!» – жизнь продолжается.

Традиция делать добро

Социально значимые акции инициированы руководством «КОМОС ГРУПП» и курируются на самом высоком уровне. Исполнительный директор ООО «КОМОС ГРУПП» Кирилл Чечин ежегодно получает подтверждение, что пасхальная благотворительная акция стала одним из важных гуманитарных проектов республики:

– Уже пятый год подряд агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» проводит благотворительную акцию – безвозмездную передачу куриных яиц. В этом году яйца доставлены во все храмы Ижевска, Воткинска, Глазова, Сарапула, Завьяловского и Камбарского районов. Также мы считаем нашей миссией передать наш дар в социальные учреждения республики – социальные дома для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, детские дома, Общество слепых г. Ижевска и в другие организации. Всего в нашем списке благополучателей в этом году 22 адреса.

Акция ширится, приобретает всё больший масштаб. В 2015 году в дар храмам и учреждениям социальной защиты было передано 60 000 штук яиц, в 2018 году – 115 000 штук, а в 2019 году – уже более 126 000 яиц. Всего за пять лет благополучателям было передано более полумиллиона яиц.

Пасха – самый светлый праздник в году, связанный с торжеством жизни, и нам, представителям агрохолдинга «КОМОС ГРУПП», очень радостно знать, что в результате благотворительной акции у тысяч семей на праздничных столах появляются вкусные свежие яйца удмуртской птицефабрики «Вараксино».

Благотворительная акция расширила свои границы. В этом году впервые дар от агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» получил московский Высоко-Петровский ставропигиальный мужской монастырь.

На каждом из 126 640 яиц, переданных в 2019 году агрохолдингом «КОМОС ГРУПП» храмам и социальным учреждениям в ходе благотворительной акции, стоит печать «С Пасхой!». Она свидетельствует о том, что яйца были освящены по православному канону на птицефабрике «Вараксино».

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Автор статьи

Виктория СУВОРОВА Все материалы этого автора

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