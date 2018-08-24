Сражение на Курской битве стало переломным моментом в судьбе всей страны, символом героизма и мужества советских солдат и офицеров в борьбе с врагом.
Сегодня заместитель Председателя Правительства УР Анастасия Муталенко побывала у ветерана Великой Отечественной войны, участника Курской битвы Александра Пронина и поздравила его с юбилеем известного сражения.
Александра Семёновича в армию призвали в ноябре 1942 года, когда ему не было ещё и восемнадцати лет. Его направили на учёбу на радиотелеграфные курсы в город Самару. Затем он служил в танково-самоходном артиллеристском полку, командовал орудием СУ-152. Фронтовой путь начал в боях за освобождение города Таганрога. Потом воевал в составе 2-го Украинского фронта. После войны служил на Дальнем Востоке командиром танкового взвода.
Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны, двумя медалями «За боевые заслуги», тремя медалями «За отвагу».
Анастасия Муталенко передала участнику Курской битвы поздравления от Главы Удмуртии Александра Бречалова и губернатора Курской области Александра Михайлова. Она выразила ветерану глубокую признательность за проявленное в годы войны мужество и его активное участие в военно-патриотическом воспитании детей и молодёжи: «Мне известно, что Вы часто бываете в школах и встречаетесь с учениками. Когда дети узнают о фронтовых событиях из первых уст, у них формируется правильное представление о самой кровопролитной войне в истории человечества. Это очень важно».
Вице-премьер пожелала Александру Пронину и его супруге Раисе Мыльниковой крепкого здоровья и благополучия.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.