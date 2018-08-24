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Символ героизма и мужества. Удмуртская Республика отмечает 75-летие Курской битвы

24 августа
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23 августа отмечается День воинской славы России - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве в 1943 году. Юбилейные мероприятия проходят и в Удмуртии.

Nik 6215 Символ героизма и мужества. Удмуртская Республика отмечает 75-летие Курской битвы

Сражение на Курской битве стало переломным моментом в судьбе всей страны, символом героизма и мужества советских солдат и офицеров в борьбе с врагом.

Сегодня заместитель Председателя Правительства УР Анастасия Муталенко побывала у ветерана Великой Отечественной войны, участника Курской битвы Александра Пронина и поздравила его с юбилеем известного сражения.

Александра Семёновича в армию призвали в ноябре 1942 года, когда ему не было ещё и восемнадцати лет. Его направили на учёбу на радиотелеграфные курсы в город Самару. Затем он служил в танково-самоходном артиллеристском полку, командовал орудием СУ-152. Фронтовой путь начал в боях за освобождение города Таганрога. Потом воевал в составе 2-го Украинского фронта. После войны служил на Дальнем Востоке командиром танкового взвода.

Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны, двумя медалями «За боевые заслуги», тремя медалями «За отвагу».

Анастасия Муталенко передала участнику Курской битвы поздравления от Главы Удмуртии Александра Бречалова и губернатора Курской области Александра Михайлова. Она выразила ветерану глубокую признательность за проявленное в годы войны мужество и его активное участие в военно-патриотическом воспитании детей и молодёжи: «Мне известно, что Вы часто бываете в школах и встречаетесь с учениками. Когда дети узнают о фронтовых событиях из первых уст, у них формируется правильное представление о самой кровопролитной войне в истории человечества. Это очень важно».

Вице-премьер пожелала Александру Пронину и его супруге Раисе Мыльниковой крепкого здоровья и благополучия.

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