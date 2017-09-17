Совсем недавно, 20 июля, наша газета рассказывала о «бережливых поликлиниках»: городской поликлинике № 2 и детской больнице при 7-й городской больнице. И вот пришло время распространить проект и на другие медицинские учреждения.
Сегодня во всех медицинских организациях – участниках проекта активно проводятся мероприятия по анкетированию пациентов и сотрудников с целью выявления проблемных участков работы, определения основных процессов, где требуются корректировки в работе. Проектный офис регионального Минздрава, лидеры проектных офисов медицинских организаций еженедельно проводят выездные совещания на базе одной из поликлиник, в ходе которых наглядно демонстрируется реализация проекта, обсуждаются актуальные вопросы
В городской больнице № 3 Ижевска в рамках проекта планируется реализация трех процессов: совершенствование работы регистратуры, повышение эффективности работы врачей участковой службы, проведение диспансеризации. Сегодня в холле поликлиники ведутся ремонтные работы, где планируется разместить открытую регистратуру, гардероб, планируется организация электронного расписания, а также электронной очереди.
Иван КУЗНЕЦОВ
Фото: D-kvadrat.ru
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