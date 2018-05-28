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Сила секунды или с какой скоростью ижевчане «летают» в интернете

28 мая
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28 мая 2018 года, Ижевск. Столица Удмуртии входит в первую сотню городов мира по количеству Инстаграм блогеров. Таковы данные рейтинга сайта livedune.ru. Более 28 000 ижевчан регулярно выкладывают фотографии и снимают сторис в популярном приложении. Отправить видео за секунды им помогает быстрый мобильный интернет «МегаФона».

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По результатам замеров компании «DMTel» в первом квартале 2018 года, именно «МегаФон» показал лучшее время начала проигрывания HD-ролика на YouTube и открытия страниц в браузере среди операторов «большой четверки». Менее шести секунд потребуется, чтобы начать просмотр видео, а на открытие сайта понадобится не более четырех секунд.

Длина маршрута измерений специалистов составила 394 км, драйв-тест прошли основные транспортные магистрали города в районе улиц Ленина, Пушкинской, Удмуртской, Советской, Кирова, 10 лет Октября и других, места массового пребывания людей – Центральная площадь, железнодорожный вокзал, Набережная Ижевского пруда.

«Жители республики скачивают все больше информации из глобальной сети – ежемесячный трафик абонента за год вырос на четверть. И, конечно, пользователи становятся более требовательными к скорости интернета в своем смартфоне, поэтому наша задача обеспечить «летающий» интернет. Сегодня «МегаФон» гарантирует быструю передачу данных в сети 4G на территории более 90% населенных пунктов Удмуртии», – рассказал Валерий Ханжин, директор «МегаФона» в Удмуртии.

DMTel – один из лидеров российского рынка и рынка СНГ в области оказания профессиональных услуг радиоизмерениям в сетях мобильной и фиксированной связи. Компанией реализовано более 30 крупных проектов в области телекоммуникаций. Специалисты компании с 2010 года на регулярной основе выполняют работы, по сравнительной оценке, качества основных сервисов и радиопокрытия для операторов мобильных сетей.

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