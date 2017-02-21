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«Сигнальные костры Дондыдора» зажгут на севере Удмуртии

21 февраля
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Getty 709462893358091973 «Сигнальные костры Дондыдора» зажгут на севере Удмуртии

Исторический эксперимент «Сигнальные костры Дондыдора» проведут активисты из Удмуртии. Об этом сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на Удмуртский институт истории, языка и литературы.

В пятницу, 24 февраля, зажгут цепь сигнальных огней протяжённостью 44 км от городища «Учкакар» (Ярский район) до городища «Гурьякар» (Балезинский район). В качестве объектов выбрано несколько крупных памятников, в том числе «Учкакар» – дозорное городище, «Иднакар» – столица батыра Идны и «Гурьякар» – городище среднего сына великого батыра Донды.

Программа мероприятия:

9:00 – старт (Глазов);

11:00 – 12:00 – разжигание сигнальных костров;

14:00 – 16:00 – финиш в деревне Адам, разжигание живого огня Дондыдора, обсуждение итогов и перспектив развития.

Фото: content.lifeisgood.com

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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