Административная ответственность будет действовать для трёх категорий. Размер штрафа составит:
– для граждан от 3 до 5 тысяч рублей;
– для должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей;
– для юридических лиц от 30 до 50 тысяч рублей.
Законопроект поддержали 44 депутата.
Напомним, разработка комплексного регламента облика фасадов зданий города «Дизайн–код. Ижевск» была инициирована в 2015 году. Дизайн–код — это комплекс документов, устанавливающий принципы, рекомендации и требования, применяемые при размещении и изменении элементов фасадов в городе. Внедрять правила начали в начале 2018 года. Их цель – обеспечить визуальную и информационную привлекательность городской среды.
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