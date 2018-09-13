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Штрафы за несоблюдение дизайн–кода ввели в Удмуртии

12 сентября
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В Удмуртии ввели шрафы за несоблюдение дизайн–кода. Соответствующий законопроект принял Госсовет республики во втором чтении на очередной сессии 12 сентября.

A4e3ce0a78561885a6410205cac0a2f4 Штрафы за несоблюдение дизайн–кода ввели в Удмуртии

Административная ответственность будет действовать для трёх категорий. Размер штрафа составит:

– для граждан от 3 до 5 тысяч рублей;

– для должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей;

– для юридических лиц от 30 до 50 тысяч рублей.

Законопроект поддержали 44 депутата.

Напомним, разработка комплексного регламента облика фасадов зданий города «Дизайн–код. Ижевск» была инициирована в 2015 году. Дизайн–код — это комплекс документов, устанавливающий принципы, рекомендации и требования, применяемые при размещении и изменении элементов фасадов в городе. Внедрять правила начали в начале 2018 года. Их цель – обеспечить визуальную и информационную привлекательность городской среды.

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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