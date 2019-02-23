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Штрафные сосульки.

17 февраля
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Около 1 млн. рублей штрафов заплатят управляющие компании Ижевска за несвоевременную уборку снега с крыш домов и дворовых территорий. Об этом рассказала начальник Городского отдела муниципальной милиции Марина Сандалова.

%d0%bf%d1%80%d0%be %d1%81%d0%be%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%b8 Штрафные сосульки.

Ежедневно муниципальные милиционеры выезжают на осмотры городских территорий, проверяя соблюдение Правил благоустройства города. Если они выявляют несвоевременную уборку кровли или дворовой территории, а управляющая организация или ТСЖ не устраняют нарушение, им выписывают штраф. Только в этом сезоне по «зимним составам» были составлены 160 протоколов, из них 88 — за снежные навесы и сосульки, 72 — за несвоевременную очистку от снега проездов и тротуаров на придомовых территориях.

Марина Сандалова напомнила, что ч. 1 ст. 11.2 Закона УР от 13.11.2011г. № 57—РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений» за непроведение работ по уборке (очистке) территорий, объектов благоустройства, в том числе кровель, карнизов, водостоков и иных поверхностей от снега, сосулек, ледяных наростов предусмотрена административная ответственность. Штраф для физических лиц — от 1 до 3 тыс. рублей, для должностных — от 5 до 10 тыс. рублей, для юрлиц — от 15 до 80 тыс. рублей. Жителям при обнаружении снежных масс и сосулек, висящих на крыше дома, необходимо обратиться в обслуживающую организацию — управляющую компанию или ТСЖ. Работы должны быть организованы в соответствии с требованиями техники безопасности. На местах очистки требуется установить знаки, запрещающие пешеходное движение и ограждения. Снег, сброшенный с крыш, должен вывозиться в этот же день.

Горожане о фактах нарушения Правил благоустройства Ижевска могут сообщить в Управление муниципальной милиции по телефону 41—43—11 (в рабочее время) или направить обращение через сервис «Сделаем Ижевск лучше» на сайте города www.izh.ru.

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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