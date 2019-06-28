Школы Балезинского, Игринского, Кизнерского и Можгинского районов получили новые автобусы. Как сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртской Республики, транспорт приобрели в рамках реализации национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
Такие автобусы полностью адаптированы к условиям перевозки детей в сельской местности. Автотранспорт на 10–12 мест полностью соответствует стандартам ГОСТ. Автобусы оснащены в установленном порядке тахографом, аппаратурой спутниковой навигации, оборудованы ремнями безопасности, кнопками экстренного вызова водителей, освещением проемов пассажирских дверей, устройством, препятствующим началу движения при открытых или не полностью закрытых пассажирских дверях, подножкой и дополнительными поручнями.
«Министерством образования и науки Удмуртской Республики проведена закупка четырех школьных автобусов на 10–12 мест марки ГАЗ на сумму 5,3 млн рублей. На приобретение школьных автобусов в 2019 году предусмотрено финансирование из республиканского бюджета в размере 20 млн рублей», — рассказала министр образования и науки УР Светлана Болотникова.
Министерство образования и науки УР планирует закупить еще семь школьных автобусов, вмещающих 22–24 пассажира. Сейчас решается вопрос о сроках реализации закупки.
Фото: пресс-служба Минобразования УР
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