Главная » Образование » Школы в Удмуртии получили новые автобусы

Школы в Удмуртии получили новые автобусы

27 июня
0

Транспорт приобрели в рамках реализации национального проекта «Образование».

%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5 %d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%81%d1%8b Школы в Удмуртии получили новые автобусы

Школы Балезинского, Игринского, Кизнерского и Можгинского районов получили новые автобусы. Как сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртской Республики, транспорт приобрели в рамках реализации национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Такие автобусы полностью адаптированы к условиям перевозки детей в сельской местности. Автотранспорт на 10–12 мест полностью соответствует стандартам ГОСТ. Автобусы оснащены в установленном порядке тахографом, аппаратурой спутниковой навигации, оборудованы ремнями безопасности, кнопками экстренного вызова водителей, освещением проемов пассажирских дверей, устройством, препятствующим началу движения при открытых или не полностью закрытых пассажирских дверях, подножкой и дополнительными поручнями.

«Министерством образования и науки Удмуртской Республики проведена закупка четырех школьных автобусов на 10–12 мест марки ГАЗ на сумму 5,3 млн рублей. На приобретение школьных автобусов в 2019 году предусмотрено финансирование из республиканского бюджета в размере 20 млн рублей», — рассказала министр образования и науки УР Светлана Болотникова.

Министерство образования и науки УР планирует закупить еще семь школьных автобусов, вмещающих 22–24 пассажира. Сейчас решается вопрос о сроках реализации закупки.

Фото: пресс-служба Минобразования УР

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

Приемная кампания в вузах Удмуртии начнется 20 июня
19 июня
Абитуриенты могут подать документы в 5 вузов на 3 специальности в каждом....
Учащиеся из Удмуртии представят свои проекты в рамках летних образовательных интенсивов
7 июня
Мероприятие пройдет 14 июня на площадке Республиканского детского технопарка «Кванториум»....
На часах – время ЕГЭ
30 мая
С 27 мая по 1 июля продлится основной период сдачи госэкзаменов....
Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в Удмуртии
27 мая

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо