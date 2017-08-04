Новую школу в селе Алнаши сдадут в 2018 году Александр Бречалов проверил ход строительства во время рабочего визита в район...

Дмитрий Мусин вручил дипломы выпускникам МАГУ «В настоящее время наблюдается дефицит кадров в сфере государственной и муниципальной службы, уверен,...

В поселке Селты обсудили перспективы строительства новой начальной школы Если готовый проект войдет в реестр по вводу новых школ, то строительство нового здания может начатьс...