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Школу в селе Совхозный Удмуртии построят в 2018 году

3 августа
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На строительстве школы побывал Александр Бречалов

Nik 0748 (large) Школу в селе Совхозный Удмуртии построят в 2018 году

Принять все меры для ввода в строй школы в селе Совхозный к началу нового учебного года в 2018 году поручил Александр Бречалов руководителю регионального Минстроя Ивану Новикову. С ходом строительства школы врио главы Удмуртии ознакомился сегодня, 3 августа, во время рабочего визита в Завьяловский район, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Здание существующей школы в Совхозном не соответствует требованиям надзорных органов и безопасности организации образовательного процесса. Поэтому ещё несколько лет назад руководством республики было принято решение о строительстве нового корпуса. Сметная стоимость возведения объекта - 186 миллионов рублей. За два последних года освоено более 53 миллионов рублей.

Сейчас здесь завершена кирпичная кладка стен здания, устроены вентиляционные каналы, перекрыто два этажа здания, на 80 процентов выполнены работы на части здания по устройству стропильных систем деревянных конструкций кровли. Начаты работы по благоустройству территории.

В 2017 году завершение строительства Совхозной школы внесено в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики. Из бюджета Удмуртской Республики выделено 10 миллионов рублей. Они освоены в полном объёме. По договору окончание строительных работ было запланировано на декабрь текущего года. Но из-за отсутствия финансирования строительство задерживается. Такая ситуация очень волнует местных детишек и их родителей. Действующее здание школы было введено в 1960 году. Оно уже не отвечает запросам населения.

Тему строительства школы в Совхозном врио Главы Удмуртии поднял на недавней встрече с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Именно тогда Александру Бречалову удалось договориться о финансировании строительства.

Как отметил сегодня руководитель республики, будучи на стройке, есть основания рассчитывать, что уже нынче республика получит 80 миллионов рублей из резервного фонда федерального правительства. Остальную часть необходимой суммы выделят в следующем году.

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

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