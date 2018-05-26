— Подчеркну, что кроме подчинённости для школы не изменится почти ничего — ни для родителей, ни для детей, ни для педагогов, — сказала министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова. — Основанием для этого решения стали многочисленные обращения жителей микрорайона «Столичный», которые во время приёмной кампании в первый класс высказывали недовольство тем, что не всем детям микрорайона предоставлены места в этой школе. В микрорайоне «Столичный» большая потребность в школьных местах — район растёт, строится. Проработав все вопросы, мы пришли к выводу, что рационально будет перевести школу в муниципальное подчинение.
Министр подчеркнула, что поводов для беспокойства нет: финансирование, статус лицея, образовательные программы, углублённое изучение отдельных предметов, педагогический коллектив — всё останется без изменения. Ижевские школы повышенного уровня, лицеи и гимназии ничем не отличаются от республиканских образовательных учреждений.
И.о. заместителя главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков отметил, что столичное образование — в числе лучших в России, и этому много подтверждений — сегодня Ижевск занимает 3—е место в стране по количеству участников предметных олимпиад.
— Уверен, что переход этой школы в городское подчинение принесёт много плюсов — город приобретёт новую, современную и красивую школу, которая уже показала прекрасные результаты, кроме того, со следующего года сюда будут приниматься только дети, проживающие в микрорайоне «Столичный».
Напомним, школа была построена в рамках федеральной программы «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы. Изначально здание школы стало второй образовательной площадкой Республиканского лицея—интерната и в нее могли попасть дети со всех уголков республики.
По оснащению оборудованием для учебного процесса и дополнительного образования и в целом по проекту школа в «Столичном» является на сегодня лучшей в Удмуртии и одной из лучших в России. Учебное заведение было построено в рекордные сроки (за шесть месяцев вместо положенных 18) и сдана в декабре 2016 года. Учреждение рассчитано на 825 школьных мест.
Фото: Григорий Фомин
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