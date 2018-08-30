Наша история. По волнам прошедших лет **Сегодня, 30 августа, Союз журналистов Удмуртии проводит свой съезд. В прошлом году республиканская ...

Больше, чем цирк. Государственный цирк Удмуртии отмечает 15–летие **Один из лучших цирков России, а значит, и мира. Одна из самых посещаемых культурных площадок Ижевск...

«Планёрка» с Еленой Капитоненко. «Я убеждена, есть журналисты, которые до сих пор верны профессии» **В редакции обсудили будущее журналистки и договорились об установке мемориальных досок на фасаде Со...