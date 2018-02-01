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Школьный автопарк Удмуртии пополнился ещё 9 новыми автобусами

31 января
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Передача ключей от новых машин состоялась сегодня на территории компании «Интерпартнёр». Свидетелями радостного события стали министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова, начальник Управления образования Администрации города Ижевска Светлана Петрова и представители муниципалитетов.

nik 1500 Школьный автопарк Удмуртии пополнился ещё 9 новыми автобусами

Школьные автобусы марки ПАЗ на 22 пассажирских места приобретены в рамках президентской программы обновления школьного автопарка за счёт средств федерального бюджета.

У учеников Вавожской средней общеобразовательной школы Вавожского района, Кулюшевской школы Каракулинского района, Лутохинской школы Киясовского района, Малопургинской школы №1 Малопургинского района, Сюрсовайской школы Шарканского района, Кекоранской школы Якшур-Бодьинского района и Дизьминской школы Ярского района взамен отработавшего свой срок эксплуатации появится новый транспорт.

Кроме того, новые автобусы, оснащенные навигационно-информационной системой ГЛОНАСС и тахографом, поступят в Школу №70 города Ижевска и Республиканский лицей-интернат.

В настоящий момент парк школьных автобусов Удмуртии составляет 380 единиц. Ежедневно по 611 школьным маршрутам осуществляется подвоз к месту учебы и обратно более 10400 учащихся. В целях замены устаревших автобусов в прошлом году региональным кабинетом министров была утверждена «дорожная карта» по поставкам новых машин в общеобразовательные организации республики на 2017-2019 годах. В рамках её реализации в 2017 году за счёт средств бюджета Удмуртской Республики приобретены 12 единиц школьного транспорта на сумму 17,3 млн рублей.

Кроме того, осуществляются централизованные поставки школьных автобусов в регионы за счет средств федерального бюджета. В прошлом году в соответствии с распоряжением Правительства России Удмуртии были распределены 14 автобусов: 5 микроавтобусов на 12 пассажирских мест, 9 - марки ПАЗ вместимостью 22 человека.

«Вручение ключей от пяти микроавтобусов сельским школам районов состоялось перед Новым годом. Сегодня мы вручаем ещё девять автобусов, поступивших в республику в рамках федеральной программы. Стоимость одного автобуса марки ПАЗ составляет порядка 1 млн 800 тысяч рублей. Новые автобусы – это, в первую очередь, безопасность детей. Все они оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и тахографами. Летом автобусы придётся ещё переоборудовать, в частности, на их крыши поставить проблесковые маячки. В первую очередь замене подлежат те машины, у которых вышел срок эксплуатации. Сегодня очень приятно наблюдать, как воркуют вокруг новеньких автобусов водители: опробуют, заводят их. Конечно, это большая радость. Автобусы получают семь сельских районов. Впервые за последние годы новый автобус получает город Ижевск для школы №70, куда подвозят детей из близлежащих жилых микрорайонов в большом количестве.

Напомню, с начала этого года в силу вступило правило о запрете использования для детских перевозок автобусов, срок использования которых более 10 лет. Таких у нас в республике на сегодняшний день насчитывается 77. Поэтому будем надеяться, что по линии Российской Федерации на эти цели и в дальнейшем будут выделяться средства. В бюджете Удмуртской Республики предусмотрены деньги на обновление парка школьных автобусов. Поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее. Думаю, в этом году мы еще неоднократно соберемся на такие торжественные мероприятия, как передача школам новых автобусов», - резюмировала министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

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