В полуфинал конкурса вышла Софья Ишматова из села Октябрьский Удмуртской Республики. Она выбрала произведение Аллы Бородиной «Зеленые сливы для мамы». «Я до сих пор не верю, что попала в полуфинал конкурса – рассказывает Софья. – На сцене у меня дрожали руки от волнения, хотя до этого я была совершенно спокойна».
Путь к победе начался для многих с правильного выбора произведения. По условиям конкурса, нужно выбрать книгу, которая не входит в школьную программу, выучить отрывок продолжительностью не более пяти минут и успешно выступить с ним на школьном, районном и региональном турах. По три победителя из регионов получают не только грамоты и книги, но и заветную поездку в «Артек» на специальную творческую смену.
«Конкурс «Живая классика» является уникальной площадкой для читающих детей. Как известно, любовь к чтению рождается из собственного осознанного выбора. И очень интересно смотреть, какие книги дети выбирают для себя из того перечня, что ЛитРес предоставляет конкурсантам. Так, наиболее популярными среди подрастающего поколения оказались такие жанры, как фантастика, фэнтези и приключенческие романы. Что касается писателей-классиков, наиболее часто участники конкурса скачивали книги Джека Лондона, Жюля Верна, Кира Булычёва и Чарльза Диккенса», – говорит Сергей Анурьев, генеральный директор группы компаний «ЛитРес».
15 мая состоится долгожданное для всех ребят событие – Всероссийский финал конкурса «Живая классика». Выступления сильнейших чтецов будут оценивать: ректор ГИТИСа Григорий Заславкий, народный артист России Андрей Соколов, актриса театра и кино Елена Захарова и другие известные деятели культуры и искусства.
Лучшие юные чтецы России получат подарки от партнеров проекта: сертификаты на скачивание своих любимых произведений в современном электронном и аудиоформате от сервиса электронных книг ЛитРес, на покупку книг от магазина «book24» издательской группы «Эксмо-АСТ», обучение английскому от онлайн-школы «Skyeng» и другие. Все участники получают сертификаты в творческий лагерь «Живая классика» в Болгарии и Сочи (http://liveccamp.ru).
Для справки:
Самый масштабный детский литературный конкурс в нашей стране «Живая классика» появился семь лет назад в Петербурге. Ежегодно в нем принимает участие 2,5 миллиона школьников из 85 регионов России. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Генеральный партнер конкурса юных чтецов – компания «Норникель». Сегодня конкурс юных чтецов проходит во всех регионах при поддержке Министерства образования и науки и Министерства культуры РФ, а количество участников ежегодно превышает два миллиона.
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