В Удмуртии военнослужащие Росгвардии провели патриотические мероприятия для школьников В отдельном батальоне Приволжского округа войск национальной гвардии состоялись уроки мужества для уч...

Воспитанники Удмуртского кадетского корпуса ПФО им. В.Г.Старикова посетили репетицию Парада Победы в Москве 6 мая 2018 года лучшие воспитанники окружных кадетских корпусов Республик Башкортостан и Татарстан, У...

Команды из Удмуртии достойно выступили на школьном чемпионате России по игре «Что? Где? Когда?» В каждой из возрастных групп они попали в десятку лучших. В минувшие выходные – 30 апреля и 1 мая в...