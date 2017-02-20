С 14 по 16 февраля в Удмуртии прошёл чемпионат JuniorSkills в рамках II Регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Впервые 97 юниоров соревновались наравне со взрослыми.
За три дня соревнований участники в возрастных категориях «10+», «14+» выполняли задачи, максимально приближенные к профессиональной сфере: провели театрализованное представление и физкультминутку, конструировали роботов, проектировали подъемный кран в 3D-программах и др. Помимо соревновательной программы для юниоров были предусмотрены мастер-классы и тренинги.
Участие в Чемпионате позволило детям попробовать себя в разных профессиях и сферах, в том числе профессиях будущего, обучаясь у профессионалов, а также углубленно освоить и даже получить к окончанию школы профессию.
«С большим интересом наблюдал, как ребята увлеченно и усердно выполняли конкурсные задания. Это очень важно – увлечь подростков полезным и перспективным делом», - отметил министр образования и науки Удмуртской Республики Алексей Шепталин, посетивший площадку Чемпионата в Центре детского и молодежного инновационного творчества «Технотроника».
16 февраля во время Церемонии награждения все юниоры – участники соревнований были отмечены сертификатами и памятными презентами. Победителям, занявшим первые три места в каждой компетенции, вручены медали и ценные призы.
В следующем году организаторы планируют провести второй чемпионат с включением новых IТ-компетенций в соревновательную часть. Планируется, что к движению JuniorSkills, как модели ранней профориентации школьников, присоединится большее количество юниоров.
Фото: рцииоко.рф
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