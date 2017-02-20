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Школьники Удмуртии попробовали себя в разных профессиях на Региональном чемпионате JuniorSkills

20 февраля
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Впервые 97 юниоров соревновались наравне со взрослыми.

Mobilnaya robototekhnika 1 Школьники Удмуртии попробовали себя в разных профессиях на Региональном чемпионате JuniorSkills

С 14 по 16 февраля в Удмуртии прошёл чемпионат JuniorSkills в рамках II Регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Впервые 97 юниоров соревновались наравне со взрослыми.

За три дня соревнований участники в возрастных категориях «10+», «14+» выполняли задачи, максимально приближенные к профессиональной сфере: провели театрализованное представление и физкультминутку, конструировали роботов, проектировали подъемный кран в 3D-программах и др. Помимо соревновательной программы для юниоров были предусмотрены мастер-классы и тренинги.

Участие в Чемпионате позволило детям попробовать себя в разных профессиях и сферах, в том числе профессиях будущего, обучаясь у профессионалов, а также углубленно освоить и даже получить к окончанию школы профессию.

«С большим интересом наблюдал, как ребята увлеченно и усердно выполняли конкурсные задания. Это очень важно – увлечь подростков полезным и перспективным делом», - отметил министр образования и науки Удмуртской Республики Алексей Шепталин, посетивший площадку Чемпионата в Центре детского и молодежного инновационного творчества «Технотроника».

16 февраля во время Церемонии награждения все юниоры – участники соревнований были отмечены сертификатами и памятными презентами. Победителям, занявшим первые три места в каждой компетенции, вручены медали и ценные призы.

В следующем году организаторы планируют провести второй чемпионат с включением новых IТ-компетенций в соревновательную часть. Планируется, что к движению JuniorSkills, как модели ранней профориентации школьников, присоединится большее количество юниоров.

Фото: рцииоко.рф

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Метки: чемпионат JuniorSkillsII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Удмуртия

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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