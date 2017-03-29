Школьники Удмуртии получат возможность и летом ездить на поездах с 50-процентной скидкой. Соответствующее решение принято Федеральной пассажирской компанией. Об этом рассказал начальник Ижевского производственного участка по оформлению проездных документов Горьковского железнодорожного агентства Андрей Спиридонов, сообщается на сайте газеты «Известиям Удмуртской Республики».
Напомним, ранее скидка для школьников распространялась только в рамках учебного года.
«С 1 июня по 31 августа 2017 года школьники в возрасте от 10 до 17 лет включительно смогут при покупке железнодорожного билета воспользоваться 50-процетной скидкой, - отметил он. – Скидка будет действовать для плацкартных вагонов. Это серьезная акция Федеральной пассажирской компании, в частности, и РЖД в целом. Надеемся, что таким образом привлечем в ряды наших пассажиров побольше детей и подростков».
Андрей Спиридонов также отметил, что спрогнозировать спрос на поездки поездом со стороны детей и подростков сейчас достаточно сложно. «Учитывая, что в этом году открыта Турция, условно открыт Египет, многие граждане выберут эти направления, - рассказал он. – Прошлым летом мы наблюдали рост спроса среди школьников в 2 раза – но это при условии, что вышеназванные страны для путешествий наших туристов были закрыты».
Фото: babyblog.ru
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