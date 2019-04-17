У «руля» города встанут восемь учащихся школы №100 – это команда-победитель городской игры «Взятие снежной крепости». Проект «День самоуправления» позволит школьникам на один день «окунуться» в рабочие вопросы администрации. Первое собрание с ними уже провёл заместитель главы администрации – руководитель аппарата Денис Логинов. Он отметил, что этот проект – один из способов привлечения внимания молодёжи к деятельности власти.
Должности среди детей распределят непосредственно в день проведения мероприятия согласно жеребьевке. Школьники будут исполнять обязанности главы Ижевска, председателя Городской думы, заместителей главы администрации – по ЖКХ, социальной политике, руководителя аппарата и руководителей ряда направлений – образования, культуры, спорта, молодежной политики и пресс-службы.
– В этот день мы не придумываем специальную программу, не формируем какой-то особенный график. Для школьников это будет реальное погружение в деятельность городской власти. Ребята станут непосредственными участниками рабочего процесса руководителей муниципалитета, – отметил Денис Логинов.
Он также рассказал некоторые подробности предстоящего мероприятия: школьников в этот день ждет выездное совещание на предприятии «Ижводоканал» с заместителем главы администрации по вопросам ЖКХ, инспекция спортивных учреждений с начальником управления, посещение Центра патриотического воспитания с начальником управления образования и другое.
Фото: izh.ru
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