Парки Ижевска готовы к открытию летнего сезона **Уже 20 апреля часть аттракционов в Летнем саду примет первых посетителей. 27 апреля состоится празд...

По прежним ценам В Удмуртии стартовала подписная кампания на второе полугодие 2019 года...

Главный приоритет - безопасность детей ***Госдума РФ приняла Закон о новых правилах государственных и муниципальных закупок для организации ...