Окружающий мир постоянно развивается и совершенствуется, появляются новые профессии, направления в науке. Меняются и стандарты образования. Всё большее развитие в школах и университетах получают дисциплины физико-математического и информационно-технологического характера. Детей с раннего возраста учат пользоваться различными программами на компьютере, моделировать детали и конструкции, даже создавать роботов и управлять ими. Недавно в Ижевске открылся единственный в Удмуртской Республике «Информационно-технологический лицей № 24». В процесс обучения школьников стали активно внедряться новые предметы, такие как 3-D моделирование, робототехника, основы программирования. В лицее также появились специализированные классы, главным направлением в их обучении стало освоение и использование информационных технологий. Каждый день школьники получали большое количество полезной информации, пробовали применять её на практике. Дети представляли свои исследовательские проекты на лицейских научных конференциях, участвовали в городских и региональных конкурсах. Также ребята проходили обучение в детском технопарке «Кванториум», который открылся в Ижевске 15 сентября 2017 года. Такие проекты повсеместно реализуются в России, чтобы как можно больше школьников имели возможность заниматься инженерно-конструкторской и научно-исследовательской деятельностью в самых разных областях. В «Кванториуме» ученики лицея № 24 закрепляли знания, полученные ими на профильных занятиях в школе. Некоторые ребята даже принимали участие в соревнованиях по робототехнике.
Чтобы больше узнать о порядке проведения этого интересного мероприятия, мы побеседовали с Даниилом и Олегом, учениками лицея № 24. Именно они защищали честь своего учебного учреждения на региональном этапе Всероссийской робототехнической олимпиады, который проходил в технопарке «Кванториум».
Олег, один из участников конкурса: «Вообще, олимпиады по робототехнике проходят в разных категориях. В соревновательной – участники создают роботов и выполняют определённые задания, одинаковые для всех. Есть еще творческая категория, в основном, я участвую именно в ней. Организаторы дают участникам определённую тему. Далее по этому заданию ребята делают своего робота, насколько им позволяют знания, умения, опыт. Мы сами решаем, как будет выглядеть наш робот, что он будет делать и как. Компетентное жюри оценивает работы участников по разным критериям. Важную роль играет хорошая защита и презентация проекта, мало просто создать робота, нужно представить все его преимущества и показать, что он сделан качественно и профессионально. В финале мероприятия жюри подводит итоги конкурса, вручает призы и дипломы лучшим из лучших. Это самая волнительная часть. Каждый хочет победить и доказать своё мастерство. Мне нравится участвовать в робототехнических олимпиадах, это одно из моих любимых занятий. Я думаю, это направление будет широко развиваться и дальше, и будут организовываться еще больше подобных соревнований».
Даниил, один из участников конкурса: «Конечно, участвовать в олимпиаде было достаточно сложно, ведь с нами конкурировали умные ребята из других школ. Но мы получали удовольствие от самого процесса создания робота. Мы сами придумывали его внешний облик, его движения и алгоритм действий. В конце конкурса жюри по достоинству оценило нашу работу, и мы получили диплом». Очевидно, школьникам интересно участвовать в соревнованиях по робототехнике, создавать уникальные проекты. Так они проявляют свою фантазию, воплощают самые смелые идеи в жизнь, а также, что немаловажно, расширяют свои знания о мире. И поскольку в ближайшем будущем специалисты информационно-технологической направленности будут чрезвычайно востребованы, важно развивать эту сферу научной деятельности уже сейчас.
Автор Анна Зелинская
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