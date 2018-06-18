В Нижнем Новгороде начал работу юнармейский оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец-1» В числе участников - 20 юношей из Удмуртии....

Бери пример! Ученики и педагоги ДШИ № 2 продолжают занятия и репетиции в санаторных условиях Закончился учебный год со всеми его радостями и трудностями. Наступило лето – время игр, развлечений,...

Стань частью Команды Удмуртии! Продолжается приём заявок на первый открытый конкурс управленцев «Команда Удмуртии», который стартова...