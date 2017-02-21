Главная » Школьники из Удмуртии примут участие в параде кадетского движения Москвы

Школьники из Удмуртии примут участие в параде кадетского движения Москвы

21 февраля
0
Img 6925 Школьники из Удмуртии примут участие в параде кадетского движения Москвы

Воспитанники кадетских классов из Ижевска примут участие в параде кадетского движения Москвы. В этом году парад состоится 6 мая на Поклонной горе, сообщает пресс-служба городской администрации.

Парад «Не прервется связь поколений» - значимое событие года, которое ежегодно проходит в преддверии Дня Победы. Традиционно в параде принимают участие лучшие представители кадетского движения Москвы.

В качестве почетных гостей на парад приглашаются ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза и Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия и ордена Славы, представители государственных, общественных организаций, Русской православной церкви, столичные педагоги, школьники и родители участников кадетского движения.

Фото: welcome.mos.ru

Подписывайтесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо