Воспитанники кадетских классов из Ижевска примут участие в параде кадетского движения Москвы. В этом году парад состоится 6 мая на Поклонной горе, сообщает пресс-служба городской администрации.
Парад «Не прервется связь поколений» - значимое событие года, которое ежегодно проходит в преддверии Дня Победы. Традиционно в параде принимают участие лучшие представители кадетского движения Москвы.
В качестве почетных гостей на парад приглашаются ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза и Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия и ордена Славы, представители государственных, общественных организаций, Русской православной церкви, столичные педагоги, школьники и родители участников кадетского движения.
Фото: welcome.mos.ru
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