Ижевский техникум экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза – один из лучших работодателей Удмуртии В техникуме созданы достойные условия для труда и быта сотрудников....

Глава Рособрнадзора ответит на вопросы родителей по ЕГЭ и ГИА В настоящее время вопросы уже принимаются....

Студенческий бал пройдет в ИжГТУ в честь Татьяниного дня Репетиции в университете идут полным ходом. ...