Необычную экскурсию для школьников проводят работники Октябрьского Дома культуры Глазовского района в рамках проекта «Омут на Сибирском тракте».
Учащимся предлагается примерить на себя историю и узнать реальные факты о Сибирском тракте, рассказывают организаторы маршрута.
Участников экскурсии встречает Императрица Екатерина Вторая, что сразу придает экскурсии особую величественную атмосферу. Императрица проверяет ребят на знание истории Государевой дороги, а затем школьники, надев кандалы и арестантскую робу, отправляются по тракту, дабы на себе испытать все тяготы и трудности кандального пути.
По пути их сопровождает жительница деревни Омутница. Одета она точно по картинкам того времени. Жалея кандальных, она кормит их сухарями и рассказывает о нелёгкой судьбе тех, кто впал в немилость к Закону и самой Екатерине Великой.
Пройдя в кандалах по деревне, а затем проехав на санях, запряженных лошадьми, ребята посещают одно из самых старых зданий Глазовского района - бывшую школу, в которой в настоящее время располагается сельский клуб. Убранство клуба напоминает старую школу: стоят столы, лавки, икона в красном углу.
Здесь ребят встречает учительница, которая рассказывает об истории школы, о наказаниях, которые применялись в то время (розги, горох и т.д.). Здесь же школьникам раздают перья и чернила и предлагают написать Прошение о помиловании.
После такой экскурсии ребята навсегда запомнят эти удивительные страницы истории России, считают организаторы экскурсионного маршрута.
Фото: vk.com
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