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Школьника из Удмуртии наградили билетом на матч ЧМ-2018

20 июня
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Участник окружного лагеря «Гвардеец-1» стал лучшим в своей делегации и смог поболеть на матче в Нижнем Новгороде.

Screenshot 6 Школьника из Удмуртии наградили билетом на матч ЧМ-2018

Билета на ЧМ-2018 был удостоен ученик 8-ого класса Школы кадетского движения г.Ижевска Антон Арекеев. Школьник является участником окружного юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-1», созданного 6 лет назад по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича.

Выступая в составе сборной Удмуртской Республики, Антон Арекеев, командир команды, показал отличные результаты во время сдачи нормативов ГТО. За отличное прохождение соревнований Антон, и еще 8 ребят из других команд получили награду – билеты на матч ЧМ FIFA 2018, в котором из группы F сражались шведская и южнокорейская команды.

— Антон вернулся с матча с кучей эмоций, - рассказал руководитель региональной группы Виктор Микрюков, - очень долго рассказывал ребятам из своей команды, как проходила игра и как много гостей собралось на стадионе со всего мира.

Напомним, игра состоялась в Нижнем Новгороде 18 июня. Матч побил рекорд по посещаемости, вместив на трибуны более 42-х тысяч болельщиков.

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Автор статьи

Пресс-служба полпреда Президента России в ПФО Все материалы этого автора

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