С 15 по 17 июня в городе Ижевске проходил Всероссийский молодежный форум «Территория действий». Площа...

В числе участников - 20 юношей из Удмуртии....

Закончился учебный год со всеми его радостями и трудностями. Наступило лето – время игр, развлечений,...