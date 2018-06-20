Билета на ЧМ-2018 был удостоен ученик 8-ого класса Школы кадетского движения г.Ижевска Антон Арекеев. Школьник является участником окружного юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-1», созданного 6 лет назад по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича.
Выступая в составе сборной Удмуртской Республики, Антон Арекеев, командир команды, показал отличные результаты во время сдачи нормативов ГТО. За отличное прохождение соревнований Антон, и еще 8 ребят из других команд получили награду – билеты на матч ЧМ FIFA 2018, в котором из группы F сражались шведская и южнокорейская команды.
— Антон вернулся с матча с кучей эмоций, - рассказал руководитель региональной группы Виктор Микрюков, - очень долго рассказывал ребятам из своей команды, как проходила игра и как много гостей собралось на стадионе со всего мира.
Напомним, игра состоялась в Нижнем Новгороде 18 июня. Матч побил рекорд по посещаемости, вместив на трибуны более 42-х тысяч болельщиков.
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