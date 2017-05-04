Сотрудники Росгвардии задержали 17-летнего учащегося ижевской школы за незаконное хранение гашиша.
Информация о подозреваемом была получена в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Удмуртии.
При задержании подростка полицейские обнаружили у него 5,66 гр. гашиша. В ходе обыска по месту жительства были найдены и изъяты еще 35,16 гр. наркотического средства.
По факту незаконного хранения наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело.
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по УР
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