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Школьник из Ижевска задержан за хранение наркотиков в крупном размере

4 мая
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1 Школьник из Ижевска задержан за хранение наркотиков в крупном размере

Сотрудники Росгвардии задержали 17-летнего учащегося ижевской школы за незаконное хранение гашиша.

Информация о подозреваемом была получена в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Удмуртии.

При задержании подростка полицейские обнаружили у него 5,66 гр. гашиша. В ходе обыска по месту жительства были найдены и изъяты еще 35,16 гр. наркотического средства.

По факту незаконного хранения наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по УР

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