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Школа всестороннего развития ребёнка

5 октября
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В Детской школе искусств № 2 идёт постоянное совершенствование образовательных программ.

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Учитель, как известно, не профессия, а призвание. В жизни каждого человека есть люди, которые оказывали заметное, подчас решающее, влияние на формирование его характера и мировоззрения. Наши учителя!

Наверное, качества хорошего педагога во все времена были и остаются неизменными: порядочность, честность, любовь к своему предмету, к детям и, самое главное, готовность взять на себя огромную ответственность за тех, кому преподаёшь. В полной мере эти качества присущи педагогам Детской школы искусств № 2 имени П.И. Чайковского. Школа для комфортного и всестороннего развития ребёнка – основа работы коллектива ДШИ № 2. Школой постоянно ведётся работа в направлении повышения эффективности образовательного процесса: сотрудничество с Удмуртской государственной филармонией, фондом «Новые имена», Лингвистическим лицеем № 25, проведение городских открытых академических концертов, городских контрольных работ по сольфеджио и истории искусств, грантовая деятельность… Важными чертами современного педагога являются постоянное самообразование, самосовершенствование, самокритичность, эрудиция, целеустремлённость и овладение новыми педагогическими технологиями, а самое главное, современный педагог должен шагать в ногу со временем.

Инновационные методы

В ДШИ № 2 активно внедряются инновационные методы преподавания. Много внимания уделяется использованию современных мультимедийных и аудиовизуальных технологий, передовых программ обучения. Эти технологии не только знакомят детей с новейшими образцами современной культуры и искусства, но и позволяют им совершенствовать своё творческое мастерство. И результат этой деятельности налицо: 356 дипломов вручены учащимся школы в прошедшем учебном году за участие в 64 конкурсах и фестивалях различного уровня. Из них 233 – дипломы лауреатов! Надо отметить, что преподаватели школы не отстают от своих учеников по количеству дипломантов и лауреатов. Так, например, преподаватели фортепианного отделения стали лауреатами I степени конкурса методических работ в рамках II Всероссийского педагогического форума в Нижнем Новгороде. Успешным было участие наших педагогов и в конкурсе исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств и средних профессиональных образовательных учреждений «Призвание», прошедшем весной 2018 года. Педагоги Детской школы искусств № 2 выступили в четырёх номинациях. Все представленные работы педагогов- музыкантов и педагогов-художников были высоко отмечены компетентным жюри. ДШИ № 2 и сама организует конкурсы всероссийского масштаба, такие как «Поющий корабль» (конкурс юных исполнителей эстрадной песни), «Чайковский. Из века в век» (фортепианный детско-юношеский конкурс) и другие. В состав жюри обычно входят известные музыканты и деятели культуры.

Рядом с мастерами высокого класса

Очень плодотворно школа сотрудничает с Удмуртской государственной филармонией в рамках совместного проекта «Марафон «На родине Чайковского». Из 30 финалистов – 12 учащихся ДШИ № 2, они получили возможность участия в мастер-классах преподавателей Центральной музыкальной школы при МГК имени П.И. Чайковского – наставников Межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена» им. И.Н. Вороновой (президент Денис Мацуев). Инна Гоц (оркестровое отделение ДШИ № 2) и Полина Белоусова (выпускница фортепианного отделения ДШИ № 2) стали счастливыми обладателями стипендии благотворительного общественного фонда «Новые имена».

«Выше радуги» и другие

В ДШИ № 2 созданы творческие коллективы, которые на протяжении многих лет становятся лауреатами международных и всероссийских конкурсов: эстрадная студия «Выше радуги», образцовый коллектив «Хор мальчиков», ансамбли преподавателей, фольклорный ансамбль «Ленок», хореографический ансамбль «Город» и другие. Стоит отметить, что более 50% преподавателей ДШИ № 2 являются концертирующими артистами. А персональные выставки педагогов художественного отделения неизменно становятся яркими, запоминающимися событиями городского и даже республиканского масштаба.

Выпускники - предмет гордости

В 2012 году ДШИ № 2 первой в республике перешла на предпрофессиональное образование. В этом году состоялся первый выпуск учеников, которые обучались по новым, более углублённым программам. Педагоги уверены, что будут гордиться ими, как и тремя тысячами выпускников, которые за 58 лет существования школы вышли из её стен. Среди них есть известные музыканты, композиторы, искусствоведы: заслуженный артист Российской Федерации пианист Евгений Михайлов, композитор и музыковед, заслуженный деятель искусств Удмуртской Республики Юрий Толкач, генеральный директор Росгосцирка и бывший министр культуры Удмуртской Республики Дмитрий Иванов и другие. Особая гордость для каждого педагога – когда его ученик посвящает свою дальнейшую жизнь творчеству. В 2018 году более 60% выпускников ДШИ № 2 поступили в профильные учебные заведения Удмуртской Республики, ведущие вузы Москвы и Санкт-Петербурга.

В канун Дня учителя поздравляем всех педагогов с профессиональным праздником! Желаем вам творческого вдохновения, процветания, достижения поставленных вершин мастерства, реализации самых смелых проектов! Счастья, успехов, здоровья! Почёт и уважение всем вам!

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