Зарядились по полной! **В Удмуртии прошла первая стратегическая сессия «Заряженный интенсив» В течение трёх дней более 8...

Александр Бречалов поздравил педагогов республики с Днём учителя **Сегодня в столичном Дворце культуры "Аксион" состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню ...

В Ижевске завершилась первая проектная сессия для молодёжи «Заряженный интенсив» **В течение трёх дней молодые люди со всей республики в оздоровительном центре «Берёзка» работали над...