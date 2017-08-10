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Школа тхэквондо в посёлке Кез может получить новый спортзал

9 августа
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Модель развития в рамках нового инвестпроекта спортклуб представил Александру Бречалову

Nik 9364 (large) Школа тхэквондо в посёлке Кез может получить новый спортзал

Сегодня во время рабочей поездки по Кезкому району Александр Бречалов посетил спортивный клуб «Успех», на базе которого создана школа тхэквондо.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, за три года работы школы число спортсменов-участников увеличилось с 13 до 240. Филиалы школы тхэквондо созданы в Красногорском, Юкаменском и Шарканском районах.

Представители «Успеха» побеждают в российских и международных турнирах. В ноябре 2016 года в Кез приезжала для показательных выступлений демонстрационная команда по тхэквондо из Южной Кореи.

Школа развивается благодаря подвижнической позиции и личным инвестициям руководителя и тренера Сергея Роготнева. Он вложил в оборудование спортивных залов более 1 млн. рублей. В его планах – увеличить число спортсменов, занимающихся в спортклубе, до трёхсот человек. Но для этого требуется принципиально новое помещение, которое спортклуб может получить в рамках реализации нового проекта строительства в посёлке Кез.

«Есть предварительная договорённость с частным инвестором, готовым вложиться в строительство нового торгово-развлекательного центра. На его территории он берётся выделить спортклубу 400 кв. метров в безвозмездное пользование под современный спортзал и тренажёрный зал. Если вся разрешительная документация будет готова до весны 2018 года, то к концу 2019-го ТРЦ можно будет ввести в эксплуатацию и, следовательно, организовать занятия спортсменов на новой площадке», - пояснил руководитель спортклуба.

Он попросил Александра Бречалова посодействовать с оперативным согласованием разрешительной документации в профильных министерствах и ведомствах.

Врио главы региона взял вопрос на контроль, пообещав в рамках действующего законодательства максимально сократить сроки согласования документов.

«Безусловно, надо глубже изучить вопрос, но предварительно модель взаимодействия с бизнесом видится очень правильной. По похожей логике мы в Ижевске планируем построить современную ледовую арену, на территории которой в качестве дополнительных, интересных для инвестора объектов, предусмотрены также кинотеатр и торговые площади. Готов лично встретиться с инвестором, намеренным строить ТРЦ в посёлке Кез и поддерживать спорт, - чтобы обсудить все подробности. В случае успеха при реализации предложенного сегодня проекта он может стать пилотным для Удмуртии – опыт Кеза будем транслировать в других районах и, возможно, в других отраслях», - прокомментировал Александр Бречалов.

Он также выразил готовность помочь спортклубу в подготовке и «упаковке» заявок на получение грантовой поддержки и краудфандингового финансирования для реализации инициатив по развитию спорта и поддержке здорового образа жизни.

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

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