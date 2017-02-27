В Ижевске 21 февраля открылась Школа межэтнической журналистики. Студенты-журналисты и молодые специалисты в процессе занятий Школы познакомятся с особенностями освещения межнациональных отношений в СМИ, получат представление об этике этножурналиста, посетят мероприятия и национальные праздники. Пройдут и видеоконференции со студентами-журналистами из других регионов, будут реализованы совместные медиа-проекты, сообщает пресс-служба Дома Дружбы народов УР.
Программа обучения разработана Гильдией межэтнической журналистики России. Кроме столицы Удмуртии занятия проходят еще в 23-х российских городах - от Калининграда и Махачкалы до Улан-Удэ и Иркутска.
С началом занятий студентов ижевской школы поздравили министр национальной политики Удмуртии Лариса Буранова, директор республиканского Дома Дружбы народов Татьяна Боталова, руководитель регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики Константин Ижболдин.
Первое занятие Школы проходило в День родных языков, поэтому главной темой стало языковое многообразие Удмуртии. Свои проекты по сохранению и развитию языков представили активисты национально-культурных объединений республики - Ольга Тронина, Елена Костенкова, Шахла Мамудова, Виктория Папаева, Вера Юминова, Альбина Гизаттуллина, Надежда Степанова.
По окончании обучения студенты Школы получат сертификаты. В июле 2017 года лучшие выпускники примут участие в выездной отчетной конференции в Москве и учебном пресс-туре в одном из регионов России.
Фото: udmddn.ru
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