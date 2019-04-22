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Шествие «Бессмертного полка» пройдет во всех городах Удмуртии

22 апреля
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В Ижевске колонну «Бессмертного полка» будут формировать с 10:00.

%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%ba Шествие «Бессмертного полка» пройдет во всех городах Удмуртии

Шествие «Бессмертного полка» в День Победы, 9 мая, пройдет во всех городах и районах Удмуртии. К акции памяти присоединятся десятки сел и деревень, сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.

Акция в Удмуртии проводится уже в шестой раз. Каждый желающий может принять в ней участие, встать в ряды полка, пронести фотографию своего родственника — участника Великой Отечественной войны, труженика тыла, узника фашистских концлагерей, партизана.

В Ижевске колонну «Бессмертного полка» будут формировать с 10:00 между здание городской поликлиникой №2 и Доской почета Удмуртии, само шествие начнется в 11:00. В этом году маршрут продлили до городской администрации.

В Игре акция стартует в 09:00, в Уве – в 09:15. В Сарапуле «Бессмертный полк» начнет движение в 10:15 от ДК Радиозавода по улице Советской, чтобы влиться в парад.

В Можге шествие пройдет после возложения цветов к Мемориалу воинам-можгинцам с 10:30. В Глазове колонна двинется в 11:00 по городской площади.

Фото: vk.com/bessmertniypolkizhevsk

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