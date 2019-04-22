СНИЛС принял электронный вид, но и «пластик» остался в силе **На днях распространилась весть о том, что Пенсионный фонд больше не будет выдавать зелёные карточки...

Музейный эшелон. Броня на платформах **Передвижная военно-патриотическая акция посвящена 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной вой...

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