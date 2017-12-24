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Шестнадцать квартир сданы в Сарапуле. Так началась реализация первого в республике муниципального проекта переселения граждан из аварийного жилья

24 декабря
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В Сарапуле сданы в эксплуатацию 16 квартир по первому муниципальному проекту переселения граждан из аварийного жилья.

В рамках рабочей поездки в Сарапул Глава Удмуртии Александр Бречалов принял участие в приёмке в эксплуатацию 16 квартир, сданных по новому муниципальному проекту по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Счастливыми новосёлами станут граждане из 7 аварийных домов, в том числе из 6 домов из посёлка Симониха (14 семей или 30 человек, из них 2 несовершеннолетних детей), а также из аварийных домов Сарапула.

%d1%81%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bf%d1%83%d0%bb %d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5 Шестнадцать квартир сданы в Сарапуле. Так началась реализация первого в республике муниципального проекта переселения граждан из аварийного жилья

Для реализации проекта муниципалитетом предоставлены площади второго этажа многоквартирного дома по адресу: ул. Гончарова, 63. Всего спроектировано 16 квартир – 5 трёхкомнатных, 7 двухкомнатных и 4 однокомнатные. За довольно короткий срок были проведены все необходимые работы по реконструкции имеющихся помещений и перепланировке. Списки будущих новосёлов формировались открыто, решением общественной комиссии, созданной в городе Сарапуле специально для отбора домов для переселения граждан из общего количества всех домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Если вернуться в историю создания первой муниципальной программы переселения граждан из аварийного жилья, напомним, что о ситуации в Симонихе Президенту России Владимиру Путину рассказал журналист, член ОНФ из Удмуртии Алексей Серебренников на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге в начале апреля. Он попросил Главу государства рассмотреть вопрос о продлении действия федеральной программы.

Буквально через несколько дней стало известно о решении Президента России назначить врио Главы Удмуртии Александра Бречалова. В первую же неделю после начала работы в регионе новый руководитель отправился в Симониху, чтобы самому лично разобраться в ситуации. Тогда Александр Бречалов отметил: «Я считаю, что наш Президент Владимир Владимирович Путин и так сделал очень много. И задача республиканских и муниципальных властей - находить иные возможности для того, чтобы решать проблемы людей, живущих в домах, которые признаны аварийными». Таким образом, в продолжение инициативы Президента России в Удмуртской Республике родилась своя программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

Стартовала программа с Сарапула. Здесь с целью решения вопроса по переселению граждан Администрация города в сжатые сроки внесла изменения в нормативно-правовую базу и разработала необходимую документацию, определяющую критерии отбора аварийных домов из общего количества и способы переселения граждан. Как мы уже писали выше, муниципалитет подобрал нежилые помещения для перевода их в жилой фонд после реконструкции, а также в ходе общественных обсуждений гражданами был определён список семей, кто переедет в новые квартиры.

Сегодня 16 квартир общей площадью 614,7 кв. метров сданы в эксплуатацию. На реализацию первого муниципального проекта по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья было направлено более 12 миллионов из республиканского бюджета и почти 358 тысяч – из бюджета города Сарапула.

Глава Удмуртии дал положительную оценку качеству проведения работ, отметив, что при этом строителям удалось уложиться в обозначенные сроки.

Александр Бречалов подчеркнул, что в продолжение федеральной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, инициированной Президентом России Владимиром Путиным, республика намерена продолжать реализовывать подобные программы, и такие возможности есть уже в Глазове, в Игринском и Кизнерском районах.

‒ Данные проекты мы, безусловно, будем продолжать. Жильё – это одна из значимых ценностей для граждан. Поэтому мы сейчас в том числе и на этом делаем акцент. Вы слышали, людям приходилось по реке переправляться, нести дополнительные затраты, чтобы добраться до работы и обратно. Сейчас они будут жить в комфортных благоустроенных квартирах. Очевидно, что наши программы – муниципальные и республиканская – будут отличаться от федеральной, где-то мы будем их осуществлять на условиях софинансирования с гражданами. <…> Безусловно, наш пилотный проект удался. Хочу всех поблагодарить, что мы справились с этой непростой задачей и до конца года смогли реализовать этот проект, - прокомментировал Александр Бречалов.

В ТЕМУ

Масштабный проект по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, аналогов которому нет ни в одной стране мира, инициировал Президент России Владимир Путин. В 2017 году данная программа завершилась. Всего в Российской Федерации с 2008 по 2017 гг. расселено 15 546,95 тыс.кв.м. Новое жилье получили 1 011,94 тысяч человек.

В Удмуртской Республике также завершается адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, в рамках которой планируется расселение 683 многоквартирных домов с площадью жилых помещений 106,4 тыс. кв.м, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Общие параметры программы в Удмуртии:

‒ общая стоимость мероприятий – 3127 млн рублей (средства Фонда – 1 704 млн рублей, средства УР – 1 301 млн рублей, внебюджетные средства – 122 млн рублей);

‒ количество жилых помещений – 3210;

‒количество планируемых к переселению жителей – 8593 человек.

Пресс-служба Главы и Правительства УР

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