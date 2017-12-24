Для реализации проекта муниципалитетом предоставлены площади второго этажа многоквартирного дома по адресу: ул. Гончарова, 63. Всего спроектировано 16 квартир – 5 трёхкомнатных, 7 двухкомнатных и 4 однокомнатные. За довольно короткий срок были проведены все необходимые работы по реконструкции имеющихся помещений и перепланировке. Списки будущих новосёлов формировались открыто, решением общественной комиссии, созданной в городе Сарапуле специально для отбора домов для переселения граждан из общего количества всех домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.
Если вернуться в историю создания первой муниципальной программы переселения граждан из аварийного жилья, напомним, что о ситуации в Симонихе Президенту России Владимиру Путину рассказал журналист, член ОНФ из Удмуртии Алексей Серебренников на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге в начале апреля. Он попросил Главу государства рассмотреть вопрос о продлении действия федеральной программы.
Буквально через несколько дней стало известно о решении Президента России назначить врио Главы Удмуртии Александра Бречалова. В первую же неделю после начала работы в регионе новый руководитель отправился в Симониху, чтобы самому лично разобраться в ситуации. Тогда Александр Бречалов отметил: «Я считаю, что наш Президент Владимир Владимирович Путин и так сделал очень много. И задача республиканских и муниципальных властей - находить иные возможности для того, чтобы решать проблемы людей, живущих в домах, которые признаны аварийными». Таким образом, в продолжение инициативы Президента России в Удмуртской Республике родилась своя программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.
Стартовала программа с Сарапула. Здесь с целью решения вопроса по переселению граждан Администрация города в сжатые сроки внесла изменения в нормативно-правовую базу и разработала необходимую документацию, определяющую критерии отбора аварийных домов из общего количества и способы переселения граждан. Как мы уже писали выше, муниципалитет подобрал нежилые помещения для перевода их в жилой фонд после реконструкции, а также в ходе общественных обсуждений гражданами был определён список семей, кто переедет в новые квартиры.
Сегодня 16 квартир общей площадью 614,7 кв. метров сданы в эксплуатацию. На реализацию первого муниципального проекта по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья было направлено более 12 миллионов из республиканского бюджета и почти 358 тысяч – из бюджета города Сарапула.
Глава Удмуртии дал положительную оценку качеству проведения работ, отметив, что при этом строителям удалось уложиться в обозначенные сроки.
Александр Бречалов подчеркнул, что в продолжение федеральной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, инициированной Президентом России Владимиром Путиным, республика намерена продолжать реализовывать подобные программы, и такие возможности есть уже в Глазове, в Игринском и Кизнерском районах.
‒ Данные проекты мы, безусловно, будем продолжать. Жильё – это одна из значимых ценностей для граждан. Поэтому мы сейчас в том числе и на этом делаем акцент. Вы слышали, людям приходилось по реке переправляться, нести дополнительные затраты, чтобы добраться до работы и обратно. Сейчас они будут жить в комфортных благоустроенных квартирах. Очевидно, что наши программы – муниципальные и республиканская – будут отличаться от федеральной, где-то мы будем их осуществлять на условиях софинансирования с гражданами. <…> Безусловно, наш пилотный проект удался. Хочу всех поблагодарить, что мы справились с этой непростой задачей и до конца года смогли реализовать этот проект, - прокомментировал Александр Бречалов.
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Масштабный проект по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, аналогов которому нет ни в одной стране мира, инициировал Президент России Владимир Путин. В 2017 году данная программа завершилась. Всего в Российской Федерации с 2008 по 2017 гг. расселено 15 546,95 тыс.кв.м. Новое жилье получили 1 011,94 тысяч человек.
В Удмуртской Республике также завершается адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, в рамках которой планируется расселение 683 многоквартирных домов с площадью жилых помещений 106,4 тыс. кв.м, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.
Общие параметры программы в Удмуртии:
‒ общая стоимость мероприятий – 3127 млн рублей (средства Фонда – 1 704 млн рублей, средства УР – 1 301 млн рублей, внебюджетные средства – 122 млн рублей);
‒ количество жилых помещений – 3210;
‒количество планируемых к переселению жителей – 8593 человек.
Пресс-служба Главы и Правительства УР
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